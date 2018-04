VIDEO: Detienen a un profesor de danza acusado de abusar de dos nenes

Un profesor de danzas de 27 años fue detenido anoche acusado de abusar de al menos de dos nenes, de 8 y 11 años, que asistían a su escuela de baile ubicada en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, confirmaron hoy fuentes policiales. El aprehendido está acusado de mantener conversaciones por chat de contenido sexual y de haber abusado de menores en un centro de Danzas, donde ejercía como profesor, mediante engaños a las víctimas.

La fiscal Analía Alejandra Córdoba, de la UFI Temática de Delitos conexos a la trata de personas, pornografía infantil y Gromming de La Matanza, explicó que "el primer hecho fue descubierto en marzo cuando la madre de uno de los menores vio el chat entre el imputado y su hijo, y decidió realizar la denuncia en la Fiscalía General".

"Luego se descubrió otro caso, con un nene de 11 años, con el que también mantuvo conversaciones mediante chat, y al que habría abusado en el baño del Instituto", aseguró la fiscal aunque no precisó los pormenores del hecho investigado. Con estos datos, el Juzgado de Garantías número 1 ordenó el allanamiento en el Estudio de Danzas Carlos Romero, ubicado detrás de una vivienda particular en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, y no descartó hasta el momento otros casos similares que hubieran ocurrido dentro o fuera de esa escuela.

"El hombre tenía su propio instituto de danza desde hace tiempo y sólo dos niños asistían, justamente los dos involucrados con los abusos, ya que el resto eran nenas", aclaró la fiscal y aseguró que se tratará de establecer si hubo otros casos fuera de la escuela. La fiscal aseguró además que "los menores se encuentran contenidos por asistentes sociales y a la espera de las pericias psicológicas que determinen si están preparados para poder declarar bajo la modalidad de cámara gesell".

Por su parte, el jefe de la DDI La Matanza, comisario Mayor Horacio Jaquet, contó que en principio se estableció que el profesor "amenazaba a los nenes con impedirle seguir bailando si no accedían a cumplir con sus demandas de envío de fotos de ellos sin ropas, y también les indicaba como eliminar los mensajes y borrar las pruebas". Según datos de la pesquisa, el abusador también prometía a sus alumnos actuaciones como "solistas" a cambio de fotografías de sus genitales.

El hombre fue detenido anoche en la vía pública tras escapar de la policía en una camioneta cuando descubrió que iban a allanar una vivienda en el barrio Las Nieves, de González Catán, donde vivía con un amigo. Tras capturar al acusado, la policía secuestró un listado de nombres y teléfonos de sus alumnos, cartas infantiles en agradecimiento y notas con expresiones de cariño, y como elemento clave "el celular personal del acusado, desde el que se mantuvieron los chats con las víctimas", explicó Córdoba.

Durante los allanamientos, al que se sumó la casa de los padres de acusado, la policía incautó un arma de fuego y se llevó material audiovisual, cámaras digitales, computadoras, pendrives, además del vehículo que usaron para intentar la fuga. Todos los elementos recolectados ahora serán peritados para obtener contactos, datos e imágenes probatorias de la acusación, y determinar si además podría formar parte de una red de tráfico de pornografía infantil.

Según se pudo establecer en la causa, el imputado es profesor de danza desde los 16 años y obtuvo varios premios, trofeos y diplomas. Es más, su escuela tenía previsto competir en un certamen en Estados Unidos. Pese a esto, el comisario Mayor Jaquet recomendó a los padres averiguar sobre el lugar al que mandarán a sus hijos a cualquier actividad, y tener en cuenta si tiene habilitación o no, sobre todo si no cuenta con local a la calle ya que de esa forma de evaden controles y permisos municipales.