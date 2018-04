Las cuentas comunales, con subejecución en seguridad, salud y desarrollo social

La rendición del ejercicio 2017 muestra fuertes reasignaciones presupuestarias y retrasos en licitaciones

| Publicado en Edición Impresa

El gobierno municipal gastó en 2017 5.065 millones de pesos, mostrando un equilibrio en sus cuentas respecto de sus ingresos totales, del orden de los 4.900 millones. Y si bien hubo 500 millones más de lo calculado gracias a una buena política de recaudación, también hubo una fuerte subejecución de partidas en tres de las áreas más sensibles: seguridad, salud y desarrollo social. Como contrapartida, tanto en Obras y Servicios Públicos como en Espacios Públicos y en Cultura las partidas se incrementaron.

Así se desprende de los primeros datos que surgen de la rendición de cuentas que el Ejecutivo giró el miércoles 28 de marzo al Concejo Deliberante y que todavía ayer era información vedada para los ediles del oficialismo y la oposición y los ciudadanos en general.

Sin embargo, según información a la que pudo acceder EL DIA de manera informal, el contenido del expediente confeccionado por la secretaría de Economía del municipio, a cargo de Horacio Prada, vislumbra un debate álgido en el Concejo Deliberante.

Es que si bien la rendición de cuentas muestra un equilibrio entre los ingresos y egresos, el gobierno de Julio Garro deberá explicar diferencias y reasignaciones presupuestarias de importante volumen.

Por citar uno de los ejemplos que trascendieron, la secretaría de Gobierno, que se encarga de la coordinación y pago a las cooperativas de trabajo del municipio, tuvo un presupuesto aprobado para todo 2017 del orden de los 425 millones de pesos. Sin embargo, durante el año pasado se le reasignó casi la misma cantidad devengando un total de prácticamente el doble del presupuesto: 801 millones de pesos.

Otra área que sufrió un fuerte incremento fue la de la Secretaría General, cuyo presupuesto aprobado fue de 76 millones pero que debido a las transferencias realizadas durante 2017 cerró el año habiendo utilizado 191 millones de pesos.

Sin embargo, esas áreas y esos movimientos no son los que despertarán la mayor polémica, sino las tres secretarías que fueron el eje de discusión del presupuesto municipal para el año pasado, y que según consta en el expediente, sufrieron una importante subejecución.

RETRASOS Y SUBEJECUCIÓN

A fines de 2016, cuando se aprobó el presupuesto municipal del año siguiente, la secretaría de Seguridad se destacaba por ser la que más incrementaba sus partidas, que se duplicaban. Sin embargo, el expediente girado al Concejo Deliberante y al que los ediles aún no tuvieron acceso, muestra una subejecución del orden del 35 por ciento, es decir, no se gastaron 144 millones de pesos de los 140 asignados en el presupuesto.

Según explicaron fuentes cercanas al oficialismo, esta subejecución se habría debido a retrasos en las licitaciones para compra de nuevas cámaras por 80 millones de pesos, al igual que inconvenientes similares con este tipo de procesos del área contable para la construcción de un nuevo centro de monitoreo a la vera de la bajada de la autopista, por otros 50 millones. Dos cuestiones que aún están pendientes de ser licitadas.

Sobre este punto, sin tener la certeza del número final que la semana pasada no se había dado a conocer para que, según fuertes versiones, no “empañar” el discurso del Intendente frente al Concejo, la oposición ya lanzó críticas. Tomó la voz el diputado provincial del PJ Guillermo Escudero, quien cuestionó con énfasis que la actual gestión no había aún colocado “ni una sola cámara de seguridad” en todo el partido. En sintonía, el edil del Frente Renovador Luciano Sanguinetti había advertido que “es gravísimo que en la Ciudad ya tengamos en lo que va del año 19 muertes en ocasión de robo”.

Otra área donde el dinero gastado fue menor al asignado es salud. Según algunas versiones, las salas sanitarias se habrían refaccionado computando el gasto en la secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, lo concreto es que la rendición de cuentas muestra que Salud tenía asignados 324 millones de pesos y sólo figuran ejecutados 212 millones, es decir, 112 millones de pesos.

Un panorama similar de la radiografía del período de gestión 2017 lo exhibe la secretaría de Desarrollo Social. Porque el Concejo Deliberante había aprobado asignar a esa área 201 millones de pesos, pero sólo se habrían ejecutado 163 millones, es decir, 38 millones de pesos menos.

Este resultado promete ser blanco de críticas de la oposición, especialmente de quienes se enfocan en los problemas que presenta la niñez en la Ciudad.

OTRAS ÁREAS

En tanto, la secretaría de Espacios Públicos y gestión ambiental, que tiene a su cargo el pago al servicio de la recolección, tuvo una ejecución de 1.524 millones de pesos, mientras que Control Ciudadano gastó un total de 147 millones.

Obras y Servicios Públicos, por su parte, tuvo también un fuerte incremento de partidas: inicialmente se le habían asignado 617 millones de pesos, aunque se terminaron gastando 835 millones.

La secretaría de Cultura también tuvo un incremento, aunque, como este diario no pudo acceder al expediente, no conoce el desagregado que explique las reasignaciones. El área que conduce Gustavo Silva tenía previsto un gasto de 253 millones de pesos pero terminó ejecutando 372, es decir, 119 millones de pesos más.