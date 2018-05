En el nombre de los padres

El escritor norteamericano visitó por primera vez nuestro país para presentar Entre ellos , un trabajo elaborado a partir de semblanzas sobre su familia original

| Publicado en Edición Impresa

Richard Ford, uno de los escritores estadounidenses más destacados de las últimas décadas, compañero de generación y amigo de Raymond Carver, repite una y otra vez que “la postverdad es veneno”, durante su primera visita al país en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde presentó el libro Entre ellos, compuesto por dos semblanzas sobre sus padres.

“La postverdad es veneno. Todo un sistema de responsabilidad personal, de confianza, de comprensión del universo depende de que las cosas están sucediendo y, si erosionamos esa confianza profunda en que las cosas suceden, es como si fuéramos monos colgados de las ramas”, sentenció Ford.

“Los hechos son más interesantes de lo que uno dice sobre ellos, y cuando la gente entra en problemas, algo que estamos viendo ahora en el gobierno de los Estados Unidos, no importa lo que digas sobre los hechos, lo que vale es lo que ocurre”, aseveró el escritor nacido en la ciudad de Jackson, Misissippi, en 1944.

De esa manera, “enfocándose en los hechos”, escribió los perfiles de sus padres que forman Entre ellos: uno hace 30 años, en pleno proceso de duelo por la muerte de su madre, y el otro cuando tenía 68 años, rescatando la memoria de su padre, un viajante de origen irlandés, amoroso pero ausente y quien murió cuando él tenía 16 años.

“Estaba interesado en las vidas literales y absolutamente comunes de mis padres, la disciplina fue mantenerme concentrado: no decir algo que no pasó y, si estaba especulando, decirlo”, resumió el escritor y catedrático que dedicó este libro, como los doce anteriores, a Kristina Hensley, su esposa y primera lectora desde hace más de 50 años.

Las semblanzas del libro bien pueden leerse como ensayos, sobre todo porque, al decir de los autor, “más que contar la vida de alguien pretenden decir algo de esa vida que de otra manera no se podría; y un ensayo consiste en mostrar algo que de otra manera no se podría, solo que yo elegí como objeto de estudio a mis padres. Quise mirar lo que eran y mantener mi ojo sobre eso todo el tiempo. ‘Entre ellos’ quiere decir que yo estaba entre dos personas separadas de mí, que se amaban entre ellos primero y después de eso a mí, lo que sentí como algo maravilloso, porque es una buena forma de crecer. Los niños pueden sentirse demasiado importantes y esa es una carga para un hijo único. Por suerte yo no era la persona más importante en vida de esa pequeña familia de tres, era el hijo, el niño”.

Ford recibió los premios Pulitzer y PEN-Faulkner por la aclamada novela El Día de la Independencia, además del Princesa de Asturias de las Letras 2016, y su tetralogía de Nueva Jersey, iniciada en 1986 con El periodista deportivo, que ingresó al listado de los 100 mejores libros de la revista Time, cuenta ahora con otra novela en proceso, Be mine, donde el protagonista de siempre, Frank Bascombe, continúa envejeciendo con su autor.