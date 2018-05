La mirada de los otros

Luego de alcanzar el éxito con Bajo este sol tremendo , el autor argentino vuelve con un relato oscuro y acaso inclasificable: Magnetizado

Luego de noventa horas de conversación en la cárcel de Ezeiza con Ricardo Melogno, el hombre que en septiembre de 1982 mató a cuatro taxistas de forma idéntica en el lapso de una semana en el barrio de Mataderos, el escritor Carlos Busqued publica Magnetizado, un oscuro relato que ahonda en la mente de un asesino fuera de serie.

Ni ficción, ni crónica, ni testimonio ni perfil, el nuevo libro de Busqued se mueve incómodamente entre recortes periodísticos, informes judiciales y policiales, voces de psiquiatras, y logra desdibujar los límites entre el autor y el narrador para que el protagonista sea el entrevistado: Melogno cuenta su propia vida en primera persona.

“Para entender un poco me puse a leer sobre espiritismo y religiones afroamericanas -revela el autor-. Para entender y para poder sostener una charla. En cuanto a darle un marco al caso de Ricardo, el ‘Manual de clasificación del crimen’, de Robert Ressler, y libros como ‘El doble crimen de las hermanas Papin’ de Allouch o ‘Los crímenes inmotivados’, de Paul Giraud, fueron muy útiles. Un libro de Colin Wilson sobre Dennis Nilsen, ‘Killing for company’, un libro muy picante porque Nilsen, que es un necrófilo operativo y existencial, te termina cayendo no del todo mal. Hay uno bien choto que se llama ‘Mi vida con los asesinos en serie’, de Helen Morrison, que se la pasa diciendo que los tipos son unos monstruos, y termina el libro yéndose en un auto con una feta del cerebro de John Wayne Gacy en el asiento del acompañante (después de la ejecución, el cerebro de Gacy fue donado a la ciencia). Ahí, viéndola irse con el cerebro de Gacy, pensás: ¿vos qué tan diferente sos? El problema es justamente la locura que no se reconoce a sí misma. La gente que cree que está en un lugar de normalidad suele ser muy peligrosa”.

Publicado por Anagrama, el libro es el resultado de una rigurosa edición de las más de noventa horas de conversación con Melogno, grabadas entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015 en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, y su gran operación es la de volverse invisible, evitando juicios y teorías.

A nueve años de su debut literario con Bajo este sol tremendo, novela que impactó en el centro de la narrativa contemporánea con una historia violenta que dio con el tono sórdido de nuestra época, Busqued (Presidencia Roque Sánez Peña, 1970) vuelve con un libro que, desde otro lugar, parece estar hablando también de la sensación de ajenidad de los que no terminan de estar en este mundo.

“Es una sensación que tengo desde el momento en que empecé a integrarme socialmente -explica el autor-, desde que me tocó interactuar con gente. Ya sea en la primaria o la secundaria, siempre sentí que todo el mundo conocía algo que yo no conozco. Siempre es estar mirando a los otros y no entender bien qué mierda están haciendo, o para qué”.