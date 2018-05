Maradona volvió a pegarle a Sampaoli"

El astro del fútbol mundial y eterno Diez de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona volvió a disparar contra el DT de la Selección Argentina al asegurar que “cree en los jugadores pero no en Jorge Sampaoli”.



Las declaraciones del campeón del mundo en México 86 y ex entrenador de la Selección fueron vertidas en una nota televisiva con un medio árabe (Abu Dhabi Sports) reproducidas por ESPN. Fue en la asunción como presidente del Dynamo Brest, de Bielorrusia, ocurrida en el Emirates Palace de esa capital de Emiratos Arabes.

"No tiene juego definido, ni columna vertebral cuando ataca o cuando defiende. En la conferencia del lunes (Sampaoli) dijo que va a jugar 2-3-3-2 y eso es un disparate. Es ridículo, no se juega más así, era un esquema de 1930", fue el argumento que usó el ex Napoli para referirse al ex DT de Chile.