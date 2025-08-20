Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana

20 de Agosto de 2025 | 13:02

Escuchar esta nota

En las últimas horas, vecinos se comunicaron con este medio para denunciar que volvieron a robar en una vivienda ubicada en la localidad del Barrio Hipódromo de La Plata. Es la segunda vez que roban en menos de una semana. Los vecinos piden más seguridad. 

El primer caso ocurrió el pasado fin de semana, cuando un hombre de 91 años vivió una madrugada aterradora en su casa de calle 34 entre 121 y 122. Cuatro hombres ejecutaron un golpe nocturno que expuso una vez más la fragilidad de los adultos mayores frente a delitos violentos en la ciudad. Eran cerca de las dos de la mañana cuando los cuatro sujetos vestidos de negro irrumpieron en la vivienda mientras el anciano dormía. No hubo estallido de vidrios ni violencia contra las aberturas: entraron en silencio, recorriendo cada rincón con la calma de quienes tienen experiencia en esta clase de operaciones.

El jubilado apenas alcanzó a reaccionar. Fue reducido de inmediato y mantenido inmovilizado mientras los intrusos revolvían los ambientes. Uno de ellos, en un gesto que reflejó su falta de escrúpulos, lo presionó debajo del ojo izquierdo mientras le exigía que entregara sus pertenencias. La víctima describió que el contacto físico, breve pero contundente, le provocó miedo y sensación de indefensión total.

Durante varios minutos, los ladrones revisaron el interior de la vivienda sin apuro, conscientes de que la alarma estaba fuera de servicio y de que las cámaras solo servían para visualizar en tiempo real, sin dejar registro alguno. El hombre permaneció retenido, bajo la incertidumbre de no saber a qué otro escarnio lo someterían y la impotencia de ver cómo su casa era revisada sin posibilidad de pedir ayuda.

Al retirarse, los delincuentes escaparon por el frente de la propiedad con un botín menor en cantidad, pero valioso en lo simbólico: un módem de internet, un teléfono celular, un reloj de pulsera y una escopeta. Para el abuelo, más allá de los objetos perdidos, quedó la marca de un hogar invadido por la violencia y el delito.

El caso quedó caratulado como robo agravado en domicilio. La principal hipótesis apunta a que los delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad del sistema de seguridad y la condición de la víctima para actuar con tranquilidad.

UN NUEVO ROBO EN BARRIO HIPÓDROMO

En las últimas horas, se conoció el video del momento cuando los malvivientes andan por el barrio "barreteando" diferentes puertas de viviendas para cometer el hecho delictivo.

Según declaraciones que hizo un vecino a EL DIA, contó: "Volvieron a robar en la zona, ya no sabemos que más hacer, es el segundo robo en una semana". 

