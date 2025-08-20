Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner
20 de Agosto de 2025 | 17:34

Escuchar esta nota

El fiscal federal Diego Luciani pidió que se ejecuten “de manera inmediata” los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad. El planteo se enmarca en la etapa de cumplimiento de la sentencia que impuso un decomiso por $684.990.350.139,86, monto equivalente al perjuicio ocasionado al Estado en el marco de la defraudación con la obra pública en Santa Cruz.

El dictamen, de 21 páginas, también lleva la firma del fiscal Sergio Mola y responde a la presentación de la expresidenta, quien había rechazado la intimación a depositar la suma y alegó nulidades, además de plantear la supuesta incompetencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para ejecutar los bienes. Según la defensa, el mismo tribunal que la condenó no podría ser el encargado de avanzar en esta etapa de ejecución.

Luciani refutó de manera contundente ese argumento: “No corresponde hacer lugar al planteo de incompetencia y debe procederse inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”. En su presentación, sostuvo que el fallo ya es firme en cuanto al decomiso y que las intimaciones cursadas por el tribunal deben hacerse efectivas sin más dilaciones.

“Un perjuicio inconmensurable"

El escrito recuerda que durante el juicio oral se acreditó “la existencia —entre 2003 y 2015— de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país”, lo que habría generado “un perjuicio inconmensurable para las arcas del Estado”. En esa línea, los fiscales remarcaron que la magnitud del daño exige que el decomiso se concrete con celeridad.

El pedido se encuentra ahora bajo análisis de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integran el TOF 2. Antes de resolver sobre la ejecución patrimonial, los magistrados habían dado vista a la fiscalía para que se expida, lo que derivó en la presentación realizada por Luciani y Mola.

La causa Vialidad culminó en diciembre de 2022 con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que aún debe ser revisada en instancias superiores. Sin embargo, el decomiso de bienes y la reparación económica ordenada en el fallo ya están vigentes y pueden ser ejecutados en forma inmediata.

De prosperar el planteo de Luciani, la Justicia avanzará en el embargo y ejecución patrimonial de Cristina Kirchner y del resto de los condenados, lo que implica el decomiso de activos por miles de millones de pesos. Se trata de uno de los pasos más relevantes en la etapa de cumplimiento de la sentencia, ya que apunta a materializar el resarcimiento económico por la corrupción en la obra pública santacruceña.

Tags
+ Comentarios

