Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”

El Wandagate suma un nuevo capítulo que ya se percibe como deja-vú ya que Wanda Nara le pidió a Mauro Icardi que se “ocupe de ser padre”, en medio de una batalla judicial por la manutención de sus hijas.

Así es que entre idas, venidas y multas millonarias para ambos lados, la “Bad Bitch” levantó el guante frente a las acusaciones de que publica cuestiones relacionadas con la causa en redes sociales y apuntó: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”.

“Mientras incumplís yo pago todo con trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”, escribió la conductora en su historia de Instagram, implícitamente hacia el delantero del Galatasaray que recientemente fue declarado como deudor alimentario.

La mediática, también señaló los gastos de Icardi hacia los hijos de su novia, Eugenia “La China” Suárez, con quien convive en Turquía: “Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas -hijas-”.

Por último, hizo hincapié en el pedido de las abogadas del deportista que solicitaron que pueda expresarse en redes sociales, tal como lo hace ella: “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones. Me gusta ser clara y hablar de frente”.

El reclamo de Icardi

Mauro Icardi fue declarado como deudor alimentario por la falta de pagos de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella, por lo cual si regresara al país, no podrá salir hasta que salde su deuda con la Justicia.

El escrito sostiene explícitamente que la suma embargada es de $110.000 de dólares por cápita de alimentos y $3.500 dólares adicionales para intereses, costas y costos de ejecución, que se acumulara de manera diaria.

Angie Balbiani presentó en Puro Show la respuesta de las abogadas de Mauro Icardi, que reclaman que su defendido pueda expresarse en redes sociales, tal como lo hace Wanda.

En su escrito mostraron dos posteos recientes de Wanda, en los cuales se dirige a Icardi de muy mala manera. En una oportunidad lo insultó cuando sus abogadas dudaron de su estado cognitivo y, en otra oportunidad, le reclamó no haber estado presente en el día del niño.

Las abogadas reclaman que Icardi pueda defenderse desde redes sociales: "Se ha tenido el atrevimiento de señalar a una de las letradas de Icardi, todo ello sin posibilidad de dar respuesta".

También pide que se "levante la medida restrictiva impuesta para poder ejercer la libertad de expresión. El día del niño podría haber estado con sus hijas y prefirió dejarlas con un perfecto desconocido". Por último, que pague los alimentos con los 7 millones de euros que se llevó de la cuenta del matrimonio: "No tiene necesidad de salir a trabajar y dejar a sus hijas con desconocidos, en los últimos 30 días, solo 6 estuvo en la Argentina".