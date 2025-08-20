Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Depósito incendiado en La Plata: Blindan las ruinas del del inmueble, a la espera de estudios finales

Con los trabajos paralizados desde hace una semana, ahora la zona se encuentra en un proceso neutral de limpieza y orden para realizar un cerramiento de seguridad 

Depósito incendiado en La Plata: Blindan las ruinas del del inmueble, a la espera de estudios finales
20 de Agosto de 2025 | 13:58

Escuchar esta nota

El panorama en diagonal 77 y 48 ya no será igual. A la espera de los estudios finales que definan el destino del ex depósito de electrodomésticos Aloise, la demolición entró en una nueva fase. Según fuentes municipales, los trabajos se "neutralizaron" debido a que la estructura remanente presenta una mayor estabilidad de lo previsto. Actualmente, las tareas se centran en la limpieza, el ordenamiento de la zona y la instalación de un cerramiento de seguridad.

La prioridad, explicaron desde la Municipalidad, es que los vecinos del edificio lindero puedan regresar a sus hogares lo antes posible y recuperar una vida normal. Para ello, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) está realizando un estudio integral de la estructura del edificio siniestrado y de los inmuebles aledaños para determinar si ya se cumplen las condiciones de seguridad necesarias.

Si todo avanza según lo planeado, y el clima acompaña, se estima que las nuevas novedades con resultados finalizados sean en aproximadamente diez días. Una vez que regresen, el perímetro de seguridad se mantendrá con un vallado de cuatro metros de altura.

La lucha de los vecinos por obtener respuestas

Sin poder volver a sus hogares desde el 16 de julio y mientras los trabajos de demolición avanzan lentamente, los vecinos del edificio afectado continúan en una búsqueda constante de información y certezas. Uno de los damnificados relató a EL DIA la serie de gestiones que debieron realizar para obtener novedades sobre su situación.

Con la esperanza de acelerar los trámites, un grupo de ocho vecinos se presentó en la Municipalidad el lunes por la mañana. Tras esperar varias horas, lograron entrar a una reunión con subsecretarios. "Nos dijeron que se suponía que nos iban a notificar el martes, pero como llegamos, adelantaron todo", comentó Brisa Peralta.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados

LE PUEDE INTERESAR

Los créditos hipotecarios marcan el ritmo de la venta de inmuebles en la Provincia: las cifras

"Cuando terminamos la reunión, ese mismo día hicimos las autorizaciones y pudimos entrar a nuestro edificio. Piso por piso cada inquilino se verificó el estado de los departamentos. Por ejemplo, en mi caso el mío estaba todo impecable, obviamente mugre normal", agregó Peralta.

Ahora, la principal expectativa de los residentes es el informe final. Con ese documento, podrán avanzar con las reparaciones internas, como los revoques y la humedad en algunos departamentos, especialmente en la planta baja, donde se acumuló una gran cantidad de escombros. La incertidumbre se mantiene en torno a cómo se manejará la limpieza de este sector en particular y cuándo podrán volver a sus hogares.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Colocan otra faja de clausura en un depósito de 12 y 64
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados

Los créditos hipotecarios marcan el ritmo de la venta de inmuebles en la Provincia: las cifras

Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles

Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Deportes
Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Policiales
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf
Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
Espectáculos
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"
Información General
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla