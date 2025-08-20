Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ivo Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia

Ivo Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
20 de Agosto de 2025 | 15:19

Escuchar esta nota

El delantero mens sana, Ivo Mammini, viajará esta noche para sumarse al AIK de Suecia con un contrato por cuatro temporadas. El atacante del Lobo, que en el último año disputó diez encuentros, se encontraba marginado del equipo por una lesión en la rodilla.

Ivo, que viajará 

Por la salida de Mammini, surgido en la cantera del Lobo, Gimnasia tendrá un resarcimiento económico del orden de los 250 mil dólares y un 20% de una futura venta.

EN DESARROLLO.

