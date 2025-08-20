Ivo Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia

El delantero mens sana, Ivo Mammini, viajará esta noche para sumarse al AIK de Suecia con un contrato por cuatro temporadas. El atacante del Lobo, que en el último año disputó diez encuentros, se encontraba marginado del equipo por una lesión en la rodilla.

Ivo, que viajará

Por la salida de Mammini, surgido en la cantera del Lobo, Gimnasia tendrá un resarcimiento económico del orden de los 250 mil dólares y un 20% de una futura venta.

EN DESARROLLO.