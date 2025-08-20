Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1

Uno por uno, cómo votó cada diputado el rechazo al veto en Discapacidad
El jueves 20 de agosto de 2025, un operativo conjunto entre la DDI de San Isidro y la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal en Paraná culminó con la detención de Alejo Leonel Warles, mejor conocido como “Shishi”, el fundador de Al Ángulo TV, una de las plataformas más destacadas de piratería audiovisual en Latinoamérica.
El arresto fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, encabezado por el juez Esteban Eduardo Rossignoli, luego de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC). Los fiscales actuaron con los aportes clave de la Alianza contra la Piratería Audiovisual y LaLiga de España, cuyas denuncias permitieron reconstruir una sofisticada red ilegal de distribución de contenidos deportivos.
Durante la entrada a la vivienda de Warles en Paraná, las autoridades secuestraron computadoras, teléfonos, equipamiento tecnológico, fondos en billeteras virtuales y criptomonedas, todos elementos que sustentan el armado del sitio pirata. Las investigaciones señalaron que Al Ángulo TV operaba mediante una estructura de 14 dominios espejo, que replicaban transmisiones en directo de partidos de fútbol —locales, europeos y de competiciones internacionales— junto con eventos de Fórmula 1. Además, había desarrollado una aplicación para Android que amplificó su alcance y consolidó la plataforma como uno de los mayores canales de distribución ilegal en el país.
El sitio se financiaba exclusivamente a través de publicidad informal, una modalidad que no solo evade regulaciones impuestas, sino que también expone a los usuarios a riesgos tecnológicos críticos: infecciones por malware, robo de datos personales y posibles amenazas a la seguridad de los dispositivos. Este modelo de monetización ilegal generó, además, una fuerte competencia desleal con los medios y plataformas deportivas que sí invierten en licencias y derechos de transmisión.
En sus redes sociales, “Shishi” ostentaba una gran popularidad: alcanzó los 100 000 seguidores y a menudo se mostraba desafiante ante la posibilidad de ser detenido, llegándose a expresar con frases como “nadie podía atraparlo”. Incluso ofreció entrevistas públicas en medios, reconociendo con altanería el carácter ilegal de la actividad. Tres días después de su última aparición en redes, fue capturado y desde entonces cesaron sus publicaciones.
La caída de Al Ángulo TV se enmarca en una ofensiva regional contra la piratería audiovisual. La Alianza contra la Piratería y LaLiga encabezan una serie de acciones coordinadas, como bloqueos dinámicos de DNS e IP, remoción de apps piratas de tiendas digitales y el establecimiento del primer “War Room” antipiratería en Argentina. También se avanzó en colaboración con plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre para reforzar los controles en el acceso a contenidos protegidos.
El impacto de estas plataformas ilegales es múltiple: disminuyen los ingresos por derechos de transmisión, afectan el financiamiento de torneos y clubes, y ponen en riesgo empleos vinculados al sector audiovisual. A su vez, crean una falsa percepción de acceso “gratuito”, encubriendo amenazas reales para quienes las utilizan. Exponer el costo real detrás de la piratería digital es clave para que los usuarios comprendan las consecuencias y privilegien formas legales de consumo.
En definitiva, con el arresto de Warles, el sistema judicial argentino y las entidades del rubro han dado un golpe sensible a las redes de piratería. No solo desactivaron una herramienta de transmisión masiva sino que también enviaron un mensaje claro: este tipo de operación ilegal tendrá consecuencias. Todo queda en manos de la Justicia, y en los próximos días se espera avanzar en la causa penal para que el caso tenga consecuencias ejemplares, incluyendo sanciones efectivas y reparación económica por los daños ocasionados.
