Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Fátima Flórez sobre su reencuentro con Javier Milei: “A él le gusta mucho”

Fátima Flórez sobre su reencuentro con Javier Milei: “A él le gusta mucho”
20 de Agosto de 2025 | 20:12

Escuchar esta nota

La capocómica Fátima Flórez ratificó que el presidente Javier Milei asistirá a su espectáculo en Las Vegas, aunque negó tener planeada algún tipo de reunión por fuera de su espectáculo, al tiempo que negó los dichos de su ex pareja Norberto Marcos.

En principio, la artista se refirió a su estadía en Estados Unidos que condice con la del jefe de Estado: “Da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 6 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos. Él en el marco de su tour y yo del mío. Está bueno que nos veamos”.

Sin embargo, acusó a las apretadas agendas de ambos por no poder reunirse luego de presenciar el espectáculo por lo que no habría un momento a solas y dejaría de lado los rumores de reconciliación: “Estamos con trabajo a full y no creo”. “Siempre que me venga a ver al teatro... A él le gusta mucho mi despliegue en el escenario así que va a ser una alegría”, concluyó al respecto.

Sobre los dichos de su ex, Norberto Marcos, que se refirió a una imposibilidad a la hora de reunirse con la actriz, refutó: “No hay ningún desencuentro con nadie y no sé por qué se dice eso. Como siempre les dije, en mí va a encontrar a una amiga, una oreja y aquí estoy. Soy una lady y en mí nunca van a encontrar guerra ni conflicto”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: la Justicia Federal de La Plata ordenó la detención de García Furfaro

Estudiantes empata 0 a 0 con Cerro Porteño y mantiene la ventaja en la serie de los octavos en la Copa Libertadores

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Estudiantes empata 0 a 0 con Cerro Porteño y mantiene la ventaja en la serie de los octavos en la Copa Libertadores

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Analizan las presentaciones en la causa contra un candidato a diputado provincial de LLA por violencia de género en La Plata
Últimas noticias de Espectáculos

El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”

La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”

Valentina Bassi sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Mi hijo se quedó sin terapia”

Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
La Ciudad
Muertes por fentanilo: la Justicia Federal de La Plata ordenó la detención de García Furfaro
"Están volando chapas" en Plaza Azcuénaga: temor de los vecinos
“Imposible salir”: aislados en Altos de San Lorenzo
"Jóvenes con banca": se realizó el debate entre estudiantes y candidatos a concejales en La Plata
Susto en Arturo Seguí por la caída de un poste con cableado eléctrico
Deportes
En fotos | Las noches de Libertadores y ese sentir especial para el Pincha
Estudiantes empata 0 a 0 con Cerro Porteño y mantiene la ventaja en la serie de los octavos en la Copa Libertadores
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche
Policiales
Muertes por fentanilo: la Justicia Federal de La Plata ordenó la detención de García Furfaro
La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses
Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Información General
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla