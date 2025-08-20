Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara

Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad
Escuchar esta nota
Una vez más, los clubes sufrieron la inseguridad en La Plata y, en esta oportunidad, las víctimas fueron los chicos de Estudiantes de Los Hornos. Ocurrió en horas de la madrugada en el predio del fútbol infantil, ubicado en 142 y 70.
Alrededor de las 3.42 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron a un joven que, vestido con ropa deportiva de la Selección Nacional, ingresó rompiendo aberturas para robar una máquina de cortar pasto.
Los hechos que indignaron al barrio fueron revelados por Estudiantes de Los Hornos en sus redes sociales, donde compartieron las imágenes de la cámara de seguridad. “¿Cuánto podes vender una bordeadora? Al club le costó juntar para las cuotas”, comenzó el descargo.
“Te llevas una herramienta que también nos ayuda a mantener las veredas del barrio con el pasto corto, seguras y limpias para todos”, siguió. Según se observa, el autor del robo se toma el tiempo de elegir un elemento contundente para romper las aberturas.
“Una puerta y una reja rota que a nosotros, como institución, nos cuesta muchísimo. Se te ve sano, ágil, podrías ser mejor. Pero te dedicas a lo más fácil, romper y tomar lo ajeno”, concluyeron con notable indignación.
