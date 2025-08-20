Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara

Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
20 de Agosto de 2025 | 15:35

Escuchar esta nota

Una vez más, los clubes sufrieron la inseguridad en La Plata y, en esta oportunidad, las víctimas fueron los chicos de Estudiantes de Los Hornos. Ocurrió en horas de la madrugada en el predio del fútbol infantil, ubicado en 142 y 70.

Alrededor de las 3.42 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron a un joven que, vestido con ropa deportiva de la Selección Nacional, ingresó rompiendo aberturas para robar una máquina de cortar pasto.

Los hechos que indignaron al barrio fueron revelados por Estudiantes de Los Hornos en sus redes sociales, donde compartieron las imágenes de la cámara de seguridad. “¿Cuánto podes vender una bordeadora? Al club le costó juntar para las cuotas”, comenzó el descargo.

“Te llevas una herramienta que también nos ayuda a mantener las veredas del barrio con el pasto corto, seguras y limpias para todos”, siguió. Según se observa, el autor del robo se toma el tiempo de elegir un elemento contundente para romper las aberturas.

“Una puerta y una reja rota que a nosotros, como institución, nos cuesta muchísimo. Se te ve sano, ágil, podrías ser mejor. Pero te dedicas a lo más fácil, romper y tomar lo ajeno”, concluyeron con notable indignación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados

Pronunciamiento inédito: la Corte Interamericana reconoce el derecho al cuidado
Últimas noticias de Deportes

Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche

Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
La Ciudad
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Importaciones ilegales y fentanilo contaminado: procesaron y pidieron la detención de García Furfaro
VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Policiales
Importaciones ilegales y fentanilo contaminado: procesaron y pidieron la detención de García Furfaro
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf
Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata
Espectáculos
La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”
Valentina Bassi sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Mi hijo se quedó sin terapia”
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
Política y Economía
Tandil: el Centro de Diálisis volverá a recibir pacientes tras pago parcial
Tandil: nueve ofertas para obras de agua y cloacas en el predio Carrasco
Tandil: siete de cada diez organizaciones sociales con problemas financieros
Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad
Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla