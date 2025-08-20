VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Una palmera se desplomó en una zona del barrio La Loma y causó conmoción entre los vecinos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Ocurrió esta tarde en la esquina de 26 y 35, a metros del Estadio Único. Según se pudo confirmar, los daños son “solo materiales”.

En el lugar trabajan una dotación de Bomberos de San Carlos y personal de Defensa Civil. Tal y cómo se puede ver en las imágenes, la casa quedó destrozada en el frente, el interior y el costado.

El árbol de gran tamaño tuvo que ser cortado con una motosierra para poder ser retirado. El techo también sufrió daños y la familia deberá resolver a dónde descansarán esta noche pues todo indica que la propiedad no podría ser habitada, al menos en las próximas horas.

Otro árbol caído

Minutos después de lo sucedido en La Loma, vecinos de Plaza Máximo Paz, ubicada en 13 y 60, denunciaron que un árbol de gran tamaño terminó derrumbado en el piso.

Rodeado por charcos de agua y barro que dejó el temporal a su paso, el ejemplar se desprendió desde la raíz. En las imágenes se lo puede ver tumbado alrededor de ramas y hojas.

Alerta Amarilllo por tormentas

Desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna establecieron el NAR (Nivel de Atención del Riesgo) en amarillo. “En las próximas horas, el viento rotará al sudoeste y se intensificará, con ráfagas de 65 a 80 km/h en La Plata. El período más ventoso se espera entre el mediodía y la tarde”, señalaron.

Cuánto llovió, barrio por barrio

(Acumulados 12.30 hs en mm)

Abasto 139.09

Villa Elvira 134.41

El Peligro 128.57

Etcheverry 113.47

Villa Elisa 112.54

Plaza Moreno 105.67

Melchor Romero 105.29

Arturo Seguí 102.23

Parque Alberti 99.61

Tolosa 97.56

San Carlos 94.1

Los Hornos 87.77

City Bell 85.79

Atos de San Lorenzo 82.76

Arana 78.22

Olmos 76.35

Los Porteños 71.19

Poblet 65.47