Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad
Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad
Importaciones ilegales y fentanilo contaminado: procesaron y pidieron la detención de García Furfaro
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata
Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una palmera se desplomó en una zona del barrio La Loma y causó conmoción entre los vecinos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.
Ocurrió esta tarde en la esquina de 26 y 35, a metros del Estadio Único. Según se pudo confirmar, los daños son “solo materiales”.
En el lugar trabajan una dotación de Bomberos de San Carlos y personal de Defensa Civil. Tal y cómo se puede ver en las imágenes, la casa quedó destrozada en el frente, el interior y el costado.
El árbol de gran tamaño tuvo que ser cortado con una motosierra para poder ser retirado. El techo también sufrió daños y la familia deberá resolver a dónde descansarán esta noche pues todo indica que la propiedad no podría ser habitada, al menos en las próximas horas.
Minutos después de lo sucedido en La Loma, vecinos de Plaza Máximo Paz, ubicada en 13 y 60, denunciaron que un árbol de gran tamaño terminó derrumbado en el piso.
Rodeado por charcos de agua y barro que dejó el temporal a su paso, el ejemplar se desprendió desde la raíz. En las imágenes se lo puede ver tumbado alrededor de ramas y hojas.
Desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna establecieron el NAR (Nivel de Atención del Riesgo) en amarillo. “En las próximas horas, el viento rotará al sudoeste y se intensificará, con ráfagas de 65 a 80 km/h en La Plata. El período más ventoso se espera entre el mediodía y la tarde”, señalaron.
(Acumulados 12.30 hs en mm)
Abasto 139.09
Villa Elvira 134.41
El Peligro 128.57
Etcheverry 113.47
Villa Elisa 112.54
Plaza Moreno 105.67
Melchor Romero 105.29
Arturo Seguí 102.23
Parque Alberti 99.61
Tolosa 97.56
San Carlos 94.1
Los Hornos 87.77
City Bell 85.79
Atos de San Lorenzo 82.76
Arana 78.22
Olmos 76.35
Los Porteños 71.19
Poblet 65.47
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí