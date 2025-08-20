Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

20 de Agosto de 2025 | 16:30

Escuchar esta nota

Una palmera se desplomó en una zona del barrio La Loma y causó conmoción entre los vecinos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Ocurrió esta tarde en la esquina de 26 y 35, a metros del Estadio Único. Según se pudo confirmar, los daños son “solo materiales”.

En el lugar trabajan una dotación de Bomberos de San Carlos y personal de Defensa Civil. Tal y cómo se puede ver en las imágenes, la casa quedó destrozada en el frente, el interior y el costado.

El árbol de gran tamaño tuvo que ser cortado con una motosierra para poder ser retirado. El techo también sufrió daños y la familia deberá resolver a dónde descansarán esta noche pues todo indica que la propiedad no podría ser habitada, al menos en las próximas horas. 

Otro árbol caído

Minutos después de lo sucedido en La Loma, vecinos de Plaza Máximo Paz, ubicada en 13 y 60, denunciaron que un árbol de gran tamaño terminó derrumbado en el piso.

Rodeado por charcos de agua y barro que dejó el temporal a su paso, el ejemplar se desprendió desde la raíz. En las imágenes se lo puede ver tumbado alrededor de ramas y hojas. 

Alerta Amarilllo por tormentas

Desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna establecieron el NAR (Nivel de Atención del Riesgo) en amarillo. “En las próximas horas, el viento rotará al sudoeste y se intensificará, con ráfagas de 65 a 80 km/h en La Plata. El período más ventoso se espera entre el mediodía y la tarde”, señalaron. 

Cuánto llovió, barrio por barrio

(Acumulados 12.30 hs en mm)

Abasto 139.09

Villa Elvira 134.41

El Peligro 128.57

Etcheverry 113.47

Villa Elisa 112.54

Plaza Moreno 105.67

Melchor Romero 105.29

Arturo Seguí 102.23

Parque Alberti 99.61

Tolosa 97.56

San Carlos 94.1

Los Hornos 87.77

City Bell 85.79

Atos de San Lorenzo 82.76

Arana 78.22

Olmos 76.35

Los Porteños 71.19

Poblet 65.47

Multimedia

Fotos: Iván Campos

Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA

Importaciones ilegales y fentanilo contaminado: procesaron y pidieron la detención de García Furfaro

Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales

VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Importaciones ilegales y fentanilo contaminado: procesaron y pidieron la detención de García Furfaro
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf
Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción

