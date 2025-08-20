La angustia de Gimena Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”

Uno por uno, cómo votó cada diputado el rechazo al veto en Discapacidad
Escuchar esta nota
Gimena Accardi se presentó a trabajar luego de haber tenido un día muy difícil por haber contado que le fue infiel a Nico Vázquez. Desde Olga TV, comentó cómo atraviesa esta difícil situación personal.
“Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, le dijo la actriz a Migue Granados, entendiendo que ella no estaba con la energía que requería el programa de streaming por el difícil momento personal que está viviendo.
“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, reconoció Accardi, que no pudo disimular su cara de haber llorado: "Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.
Gimena siguió elogiando a su compañero por hacerse cargo del programa: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.
“Claro, vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja, ves un caniche y te pones bien”, respondió Granados. Su estado anímico fue lo único de lo que habló Gimena Accardi, que durante todo el programa evitó volver a referirse a su separación de Nico Vázquez. Tampoco quiso dialogar con la prensa que, al igual que ayer, la esperaba para tener su palabra.
