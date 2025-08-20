Muertes por fentanilo: la Justicia Federal de La Plata ordenó la detención de García Furfaro
Muertes por fentanilo: la Justicia Federal de La Plata ordenó la detención de García Furfaro
Estudiantes empata 0 a 0 con Cerro Porteño y mantiene la ventaja en la serie de los octavos en la Copa Libertadores
Uno por uno, cómo votó cada diputado el rechazo al veto en Discapacidad
Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata
VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata
La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
VIDEO. Santiago Martella, movilero de TN, se quebró en plena cobertura por la emergencia en discapacidad
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”
Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
Kicillof en Tandil: "Un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo estamos juntos para entregar las viviendas"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis trajo consigo la ampliación del conflicto, la incursión de una supuesta amante y el testimonio del hijo extramatrimonial del ex DT de River, Facundo, quien hizo un descargo sobre la relación con su progenitor.
Tras la noticia del quiebre en el vínculo, Tania González Ledesma, la azafata señalada como la tercera en discordia meses atrás, afirmó que se encontró con el futbolista en un hotel desde la primera vez que se vieron y añadió detalles de su vínculo.
Por su parte, Facundo, de perfil bajo, acudió a su cuenta de X y apuntó: “Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia cómo se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga. Muchos dicen que haga oído sordo, o deje que hablen, pero no es tan fácil”.
Así, el joven oriundo de Justiniano Posse continuó: “Estos días me avasallaron, otra vez, con llamados y mensajes desconocidos”. Al tiempo, sentenció: “Lo que más me sorprende y decepciona son los conocidos que te mandan el chisme, para caer simpáticos. Y sí me río, nos descansamos los dos y hasta ahí”.
“No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar. Mi única intención es que los más pequeños no sufran y se carguen de odio con cosas de adultos”, añadió Facundo en referencia a los hijos del ex matrimonio.
“El amor padre-hijo y madre-hijo es distinto al de marido-mujer. Espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar. En lo personal, con Martin, para el día del padre tuvimos unos días trascendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro”, continuó.
“Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas. Además de buen tipo, es también un maestro y no por magia hizo semejante trayectoria”.
“Fui con una sensación y volví con otra: no con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación. Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”, concluyó el joven.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí