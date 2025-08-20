El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis trajo consigo la ampliación del conflicto, la incursión de una supuesta amante y el testimonio del hijo extramatrimonial del ex DT de River, Facundo, quien hizo un descargo sobre la relación con su progenitor.

Tras la noticia del quiebre en el vínculo, Tania González Ledesma, la azafata señalada como la tercera en discordia meses atrás, afirmó que se encontró con el futbolista en un hotel desde la primera vez que se vieron y añadió detalles de su vínculo.

Por su parte, Facundo, de perfil bajo, acudió a su cuenta de X y apuntó: “Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia cómo se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga. Muchos dicen que haga oído sordo, o deje que hablen, pero no es tan fácil”.

Así, el joven oriundo de Justiniano Posse continuó: “Estos días me avasallaron, otra vez, con llamados y mensajes desconocidos”. Al tiempo, sentenció: “Lo que más me sorprende y decepciona son los conocidos que te mandan el chisme, para caer simpáticos. Y sí me río, nos descansamos los dos y hasta ahí”.

“No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar. Mi única intención es que los más pequeños no sufran y se carguen de odio con cosas de adultos”, añadió Facundo en referencia a los hijos del ex matrimonio.

“El amor padre-hijo y madre-hijo es distinto al de marido-mujer. Espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar. En lo personal, con Martin, para el día del padre tuvimos unos días trascendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro”, continuó.

“Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas. Además de buen tipo, es también un maestro y no por magia hizo semejante trayectoria”.

“Fui con una sensación y volví con otra: no con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación. Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”, concluyó el joven.