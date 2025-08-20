Domínguez, tras la clasificación a cuartos: "Estudiantes es un equipo difícil de doblegar"

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro
Escuchar esta nota
Eduardo Domínguez, en la conferencia de prensa, resaltó el presente de Estudiantes que logró meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse por 1 a 0 en la serie ante Cerro porteño. "Estamos muy contentos con la clasificación, está justificado porque lo merecemos", sintetizó el entrenador.
El DT, tras el empate sin goles en UNO ante el Ciclón de Paraguay en el choque de vuelta de los octavos, reconoció: "Fue un partido que lo jugamos de forma muy apresurada y se hizo muy pastoso por muchos momentos. Nos prestábamos la pelota los dos equipos, cuando pudimos circular de un lado para el otro, llegamos al área rival y no fuimos certeros".
Sobre la serie, Domínguez analizó que "dentro de la paridad de los dos encuentros", Estudiantes logró ser más "incisivo" y valoró que "en los pequeños detalles" el equipo pudo corregir y plasmar su jeraquía individual. Sobre los minutos finales del encuentro en UNO, cuando Cerro se aproximaba al área Pincha, expresó: "Era más la sensación al final, porque Fernando (Muslera) no tuvo ninguna atajada de lo que realmente pasaba". Y luego, añadió: "Lo pudimos haber hecho mejor, son partidos cerrados y los que van a venir también".
Al referirse al caso del juvenil Mikel Amondarain, el entrenador destacó: "Mikel nos sorprende con su naturalidad y lo que genera en el equipo. El nivel que está mostrando y se suelta porque esta con la confianza alta gracias al apoyo de sus compañeros".
"En el segundo tiempo, cuando planteamos mejorar las situaciones y no estuvimos finos, preferimos esperar un contraataque. Hay que hacerle caso a los jugadores cuando sienten esas cosas en el campo de juego", opinó. Además, aseguró: "Es un equipo que cuando fluye, el Ruso (Ascacibar), Cristian (Medina), Edwin (Cetré), es muy difícil de marcar y sostener a Estudiantes. Creo que tenemos un buen equipo".
Posteriormente, Eduardo Domínguez afirmó: "Estudiantes está dentro de los mejores planteles del fútbol argentino, tiene la jerarquía y lleva un proceso largo con el entrenador. Tiene las cosas claras, a veces sale y otras no. Me da la sensación de que cuando el equipo juega con esta solvencia es muy difícil doblegar a Estudiantes".
"Es importante que los tres equipos argentinos hayan clasificado, porque habla de la recuperación del fútbol argentino a comparación de los equipos brasileros. Con las demás economías, el fútbol argentino es tan competitivo que nos ayuda a creer que podemos. Así, vamos posicionando al país en los mejores escalones de la Libertadores".
