No al veto de Discapacidad: uno por uno, cómo votó cada diputado

La Cámara de Diputados rechazó hoy por 172 votos contra 73 el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales.

Además, acompañaron el rechazo al veto la ex libertaria Lourdes Larrieta; cinco diputados del PRO y los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcano, mientras la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se abstuvo. Para que la ley quede firme, el rechazo al veto deberá ser aprobado también por los dos tercios del cuerpo del Senado.

En contra del veto

* Hilda Aguirre (Unión por la Patria - La Rioja)

* Ernesto “Pipi” Ali (UxP - San Luis)

* Eugenia Alianiello (UxP -Chubut)

* Walberto Allende (UxP -San Juan)

* Constanza Alonso (UxP -Buenos Aires)

* Jorge Neri Araujo Hernández (UxP -Tierra del Fuego)

* Daniel Arroyo (UxP -Buenos Aires)

* Ana Fabiola Aubone (UxP -San Juan)

* Martín Aveiro (UxP -Mendoza)

* Fernanda Ávila (UxP -Catamarca)

* Jorge Antonio Ávila (UxP -Chubut)

* Luis Basterra (UxP -Formosa)

* Adolfo Bermejo (UxP -Mendoza)

* Tanya Bertoldi UxP -(Neuquén)

* Gustavo Bordet (UxP -Entre Ríos)

* Santiago Cafiero (UxP -Buenos Aires)

* Celia Campitelli (UxP -Santiago del Estero)

* Florencia Carignano (UxP -Santa Fe)

* Ana Carla Carrizo (UxP -CABA)

* Soledad Carrizo (UxP -Córdoba)

* Pablo Carro (UxP -Córdoba)

* Sergio Casas (UxP -La Rioja)

* Carlos Castagneto (UxP -Buenos Aires)

* Leila Chaher (UxP -Jujuy)

* Jorge Chica (UxP -San Juan)

* María Luisa Chomiak (UxP -Chaco)

* Carlos Cisneros (UxP -Tucumán)

* Gabriela Estévez (UxP -Córdoba)

* Emiliano Estrada (UxP -Salta)

* Ramiro Fernández Patri (UxP -Formosa)

* Andrea Freites (UxP -Tierra del Fuego)

* Ana Carolina Gaillard (UxP -Entre Ríos)

* Ignacio García Aresca (UxP -Córdoba)

* Silvana Ginocchio (UxP -Catamarca)

* Diego Giuliano (UxP -Santa Fe)

* José Glinski (UxP -Chubut)

* Daniel Gollan (UxP -Buenos Aires)

* Gustavo Carlos Miguel González (UxP -Santa Cruz)

* Ramiro Gutiérrez (UxP -Buenos Aires)

* Itai Hagman (UxP -CABA)

* Carlos Heller (UxP -CABA)

* Bernardo Herrera (UxP -Santiago del Estero)

* Ricardo Herrera (UxP -La Rioja)

* Ana María Ianni (UxP -Santa Cruz)

* Máximo Kirchner (UxP -Buenos Aires)

* Tomás Ledesma (UxP -Entre Ríos)

* Aldo Leiva (UxP -Chaco)

* Mónica Litza (UxP -Buenos Aires)

* María Graciela Parola (UxP -Formosa)

* Marcela Passo (UxP -Buenos Aires)

* Gabriela Pedrali (UxP -La Rioja)

* Juan Manuel Pedrini (UxP -Chaco)

* Paula Penacca (UxP -CABA)

* Julio Pereyra (UxP -Buenos Aires)

* Roxana Monzón (UxP -Buenos Aires)

* Micaela Morán (UxP -Buenos Aires)

* Cecilia Moreau (UxP -Buenos Aires)

* Leopoldo Moreau (UxP -Buenos Aires)

* Nilda Moyano (UxP -Santiago del Estero)

* Estela Mary Neder (UxP -Santiago del Estero)

* Sebastián Nóblega (UxP -Catamarca)

* Blanca Osuna (UxP -Entre Ríos)

* Sabrina Selva (UxP -Buenos Aires)

* Vanesa Siley (UxP -Buenos Aires)

* Guillermo Snopek (UxP -Jujuy)

* Martín Soria (UxP -Río Negro)

* Julia Strada (UxP -Buenos Aires)

* Rodolfo Tailhade (UxP -Buenos Aires)

* Danya Tavela (UxP -Buenos Aires)

* Victoria Tolosa Paz (UxP -Buenos Aires)

* Eduardo Toniolli (UxP -Santa Fe)

* Eduardo Valdés (UxP -CABA)

* Brenda Vargas Matyi (UxP -Buenos Aires)

* Luana Volnovich (UxP -Buenos Aires)

* Hugo Yasky (UxP -Buenos Aires)

* Pablo Yedlin (UxP -Tucumán)

* Carolina Yutrovic (UxP -Tierra del Fuego)

* Natalia Zabala Chacur (UxP -San Luis)

* Natalia Zaracho (UxP -Buenos Aires)

* Christian Alejandro Zulli (UxP -Corrientes)

* Karina Ethel Bachey (PRO - San Luis)

* Héctor Baldassi (PRO - Córdoba)

* Álvaro González (PRO - CABA)

* Ana Clara Romero (PRO - Chubut)

* Karina Banfi (UCR - Buenos Aires)

* Gabriela Brouwer de Koning (UCR - Córdoba)

* Soledad Carrizo (UCR - Córdoba)

* Julio Cobos (UCR - Mendoza)

* Rodrigo de Loredo (UCR - Córdoba)

* José Luis Garrido (UCR - Por Santa Cruz)

* Fabio José Quetglas (UCR - Buenos Aires)

* Roxana Reyes (UCR - Santa Cruz)

* Roberto Sánchez (UCR - Tucumán)

* Natalia Sarapura (UCR - Jujuy)

* Martín Tetaz (UCR - CABA)

* Victoria Borrego (Coalición Cívica -Buenos Aires)

* Marcela Campagnoli (Coalición Cívica -Buenos Aires)

* Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica -CABA)

* Mónica Frade (Coalición Cívica -Buenos Aires)

* Juan Manuel López (Coalición Cívica -Buenos Aires)

* Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica -CABA)

* Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba)

* Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal - Chubut)

* Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal - Córdoba)

* Mónica Fein (Encuentro Federal - Santa Fe)

* Natalia De la Sota (Encuentro Federal - Córdoba)

* Ignacio García Aresca (Encuentro Federal - Córdoba)

* Nicolás Massot (Encuentro Federal - Buenos Aires)

* Esteban Paulon (Encuentro Federal - Santa Fe)

* Emilio Monzó (Encuentro Federal - Buenos Aires)

* Florencio Randazzo (Encuentro Federal - Buenos Aires)

* Alejandra Torres (Encuentro Federal - Córdoba)

* Marcela Antola (Democracia Para Siempre - Entre Ríos)

* Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre - Formosa)

* Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre - CABA)

* Melina Giorgi (Democracia Para Siempre - Santa Fe)

* Mariela Coletta (Democracia Para Siempre - CABA)

* Marcela Coli (Democracia Para Siempre - La Pampa)

* Pablo Juliano (Democracia Para Siempre - Buenos Aires)

* Juan Carlos Polini (Democracia Para Siempre - Chaco)

* Jorge Rizzotti (Democracia Para Siempre - Jujuy)

* Tania Tavela (Democracia Para Siempre - Buenos Aires)

* Carlos D’Alessandro (La Libertad Avanza - San Luis)

* Marcela Pagano (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* Alberto Arrua (Innovación Federal - Misiones)

* Pamela Calletti (Innovación Federal - Salta)

* Agustín Domingo (Innovación Federal - Río Negro)

* Carlos Alberto Fernández (Innovación Federal - Misiones)

* Daniel Vancsik (Innovación Federal - Misiones)

* Yamila Ruiz (Innovación Federal - Misiones)

* Yolanda Vega (Innovación Federal - Salta)

* Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad - Santa Fe)

* Verónica Razzini (Futuro y Libertad - Santa Fe)

* Christian Castillo (Izquierda Socialista - Buenos Aires)

* Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista - CABA)

* Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista - Buenos Aires)

* Vilma Ripoll (MST-FIT- Buenos Aires)

* Alejandro Vilca (MST-FIT- Jujuy)

* Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos - CABA)

* María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo -San Juan)

* Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo -San Juan)

* Agustín Fernández (Independencia - Tucumán)

* Elia Marina Fernández (Independencia - Tucumán)

* Gladys Medina (Independencia - Tucumán)

A favor del veto a Discapacidad

* Sabrina Ajmechet (PRO - CABA)

* Damián Arabia (PRO - CABA)

* Martín Ardohain (PRO - La Pampa)

* Belén Avico (PRO - Córdoba)

* Nancy Ballejos (PRO - Entre Ríos)

* Emmanuel Bianchetti (PRO - Misiones)

* Alejandro Bongiovanni (PRO - Santa Fe)

* Sergio Capozzi (PRO - Río Negro)

* María Florencia De Sensi (PRO - Buenos Aires)

* Daiana Fernández Molero (PRO - CABA)

* Alejandro Finocchiaro (PRO - Buenos Aires)

* Silvana Giudici (PRO - CABA)

* Fernando Adolfo Iglesias (PRO - CABA)

* Luciano Andrés Laspina (PRO - Santa Fe)

* María Cecilia Ibañez (PRO - Córdoba)

* Gerardo Huesen (PRO - Tucumán)

* Martín Maquieyra (PRO - La Pampa)

* Gerardo Milman (PRO - Buenos Aires)

* José Núñez (PRO - Santa Fe)

* Martín Menem (PRO - La Rioja)

* Guillermo Montenegro (PRO - Buenos Aires)

* Marilú Quiroz (PRO - Chaco)

* Cristian Ritondo (PRO - Buenos Aires)

* Laura Rodríguez Machado (PRO - Córdoba)

* Javier Sánchez Wrba (PRO - Buenos Aires)

* Diego Santilli (PRO - Buenos Aires)

* María Sotolano (PRO - Buenos Aires)

* Aníbal Tortoriello (PRO - Río Negro)

* Patricia Vasquez (PRO - Buenos Aires)

* Martín Yeza (PRO - Buenos Aires)

* Lisandro Almirón (La Libertad Avanza - Corrientes)

* Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza - CABA)

* Martín Arjol (La Libertad Avanza - Misiones)

* Beltrán Benedit (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

* Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* Rocío Bonacci (La Libertad Avanza - Santa Fe)

* Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza - Córdoba)

* Mariano Campero (La Libertad Avanza - Tucumán)

* Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén)

* Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza - Mendoza)

* Romina Diez (La Libertad Avanza - Santa Fe)

* Nicolás Emma (La Libertad Avanza - CABA)

* José Luis Espert (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* Alida Ferreyra (La Libertad Avanza - CABA)

* Carlos García (La Libertad Avanza - Chaco)

* Ricardo Garramuño (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

* Lilia Lemoine (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* Mercedes Llano (La Libertad Avanza - Mendoza)

* Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* Nadia Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén)

* Álvaro Martínez (La Libertad Avanza - Mendoza)

* Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza - Santa Fe)

* José Peluc (La Libertad Avanza - San Juan)

* Carolina Píparo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

* María Celeste Ponce (La Libertad Avanza - Córdoba)

* Manuel Quintar (La Libertad Avanza - Jujuy)

* Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza - Salta)

* Santiago Pauli (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

* José Federico Tournier (La Libertad Avanza - Corrientes)

* César Treffinger (La Libertad Avanza - Chubut)

* Lorena Villaverde (La Libertad Avanza - Río Negro)

* Carlos Zapata (La Libertad Avanza - Salta)

* Gerardo Cipolini (UCR - Chaco)

* Lisandro Nieri (UCR - Mendoza)

* Pamela Verasay (UCR - Mendoza)

* Martín Arjol (Liga del Interior - Misiones)

* Mariano Campero (Liga del Interior - Tucumán)

* Pablo Cervi (Liga del Interior - Neuquén)

* Francisco Monti (Liga del Interior - Catamarca)

* Francisco Morchio (Liga del Interior - Entre Ríos)

* Luis Albino Picat (Liga del Interior - Córdoba)

* José Federico Tournier (Liga del Interior - Corrientes)

* María Cecilia Ibañez (MID - Córdoba)

* Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos - Tierra del Fuego)

* Paula Omodeo (Creo - Tucumán)

Abstenciones

* Gabriela Besana (PRO - Buenos Aires)

* María Eugenia Vidal (PRO - CABA)