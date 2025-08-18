18 de Agosto de 2025 | 19:08

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés.

La amenaza de los chatbots: errores, alucinaciones y fake news de la inteligencia artificial

Los mensajes automatizados y motores de IA, aunque avanzados, pueden inventar información, mostrar incoherencias, reflejar sesgos y, en casos extremos, inducir espirales de desvaríos al validar creencias falsas de los usuarios.

Desayuno, ¿mito o realidad? Para la ciencia importa más el qué que el cuándo

Históricamente, el desayuno era “la comida más importante del día” pero investigaciones recientes muestran que lo fundamental no es desayunar temprano sino elegir bien qué se come y cuándo se rompe el ayuno nocturno. Qué dicen los especialistas de nutrición.

El dolor lumbar, un obstáculo para quienes buscan vivir más y mejor

Las molestias de la espalda baja —algunas de ellas con efecto crónico—, limitan la movilidad, afectan la salud física y mental, y puede dificultar vivir más y con calidad en la vejez.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.