La amenaza de los chatbots: errores, alucinaciones y fake news de la inteligencia artificial

La amenaza de los chatbots: errores, alucinaciones y fake news de la inteligencia artificial
18 de Agosto de 2025 | 19:08

Escuchar esta nota

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés.

La amenaza de los chatbots: errores, alucinaciones y fake news de la inteligencia artificial

Los mensajes automatizados y motores de IA, aunque avanzados, pueden inventar información, mostrar incoherencias, reflejar sesgos y, en casos extremos, inducir espirales de desvaríos al validar creencias falsas de los usuarios.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Desayuno, ¿mito o realidad? Para la ciencia importa más el qué que el cuándo

Históricamente, el desayuno era “la comida más importante del día” pero investigaciones recientes muestran que lo fundamental no es desayunar temprano sino elegir bien qué se come y cuándo se rompe el ayuno nocturno. Qué dicen los especialistas de nutrición.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

El dolor lumbar, un obstáculo para quienes buscan vivir más y mejor

Las molestias de la espalda baja —algunas de ellas con efecto crónico—, limitan la movilidad, afectan la salud física y mental, y puede dificultar vivir más y con calidad en la vejez.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal

Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

