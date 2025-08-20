¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones

Pasaron más de 60 años desde su descubrimiento, campañas de exploración, perforación, estudios técnicos y grandes expectativas para avanzar en su desarrollo. ¿Llegó el momento para el proyecto El Pachón?

La suiza Glencore presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por una inversión de capital inicial de 9.500 millones de dólares para la Fase I del yacimiento de cobre ubicado en Calingasta y otra vez todas las miradas se posaron en ese gigante rankeado entre los 10 proyectos cupríferos sin desarrollar más grandes del mundo.

La compañía prevé que El Pachón y Agua Rica en Catamarca- para el que presentó un RIGI de USD 4.000 millones- generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2.500 puestos de trabajo directos durante la fase operativa.

Por ello, aunque será clave la reglamentación de la Ley de Glaciares, se generan importantes expectativas alrededor de este histórico proyecto por lo que podría representar en la cadena de valor minera local.

Más de seis décadas de historia

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno emplazado en la provincia de San Juan, en Argentina. Situado en el departamento Calingasta entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros del límite internacional con Chile.

Consiste en el desarrollo de una mina a cielo abierto para extraer cobre y molibdeno, y procesarlo mediante flotación.

Compañía Minera Aguilar S.A. descubrió el depósito El Pachón en 1964. Entre 1969 y 1974 se desarrollaron varias campañas de perforaciones y se construyó el primer camino para vehículos que se extiende hasta el yacimiento. Ello permitió introducir equipos de perforación más potentes.

Los resultados finales del estudio de factibilidad se concluyeron en 1977. Sin embargo, el contexto socioeconómico retrasó el avance del proyecto.

En 1988 Minera Aguilar fue adquirida por Minera S.A. a través de San José S.A. Luego de diversos cambios en el paquete accionario, en 2006 el proyecto pasa a manos de Xstrata Copper. En esa etapa se realizaron las mayores campañas de perforación en la historia del proyecto junto con el desarrollo de estudios adicionales en temas de ingeniería, minería, procesamiento, infraestructura y medio ambiente, desarrollados bajo rigurosos estándares internacionales.

En octubre de 2012, a partir de una nueva modelación del yacimiento -que incorporó nuevas perforaciones correspondientes a campañas previas no consignadas, y por el uso de nuevos parámetros geotécnicos, metalúrgicos y económicos desarrollados en el marco de los estudios de factibilidad del proyecto- se logró un aumento del recurso mineral. El total de recursos minerales pasó a 3.300 millones de toneladas, un aumento de 20% en relación con la estimación de recursos publicada en 2011.

La ley de cobre es de 0,47% y la ley de corte de 0,2%, además de contenido de molibdeno y plata que son subproductos. El total de metal fino contenido aumentó a 15 millones de toneladas de cobre.

El proyecto El Pachón pasa a propiedad de Glencore plc en el año 2013 cuando la compañía suiza adquiere Xstrata, habiéndose desarrollado desde entonces trabajos de exploración, perforación, geofísica, geológica y monitoreo ambiental, entre otros.

La compañía trabaja actualmente en el estudio de factibilidad del proyecto y en la realización del Informe de Impacto Ambiental que será sometido a consideración de las autoridades.