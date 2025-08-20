La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses

Estudiantes iguala 0 a 0 con Cerro Porteño en el choque de vuelta de la Copa Libertadores
Estudiantes iguala 0 a 0 con Cerro Porteño en el choque de vuelta de la Copa Libertadores
La Justicia liberó hoy a la pareja acusada de abusar sexualmente de su beba de seis meses en la ciudad de La Plata luego de que un informe médico no confirmara la existencia de la presunta violación.
Fuentes del caso informaron que el penitenciario, y su pareja, ambos de nacionalidad paraguaya, recuperaron la libertad tras ser detenidos este martes en Olmos luego de la denuncia radicada por un familiar directo.
Se trata de la abuela paterna, quien dio aviso a la policía sobre el presunto abuso a la bebé de seis meses, los hechos se dieron en un domicilio ubicado en 196 entre 46 y 47. En ese marco, la Policía puso a disposición judicial a la pareja, mientras tanto la bebé fue derivada al Hospital de Niños, donde se elaboró un informe tras una revisión.
“No había signos de abuso sexual”, se lee en el análisis a la que accedió este medio. “En el día de ayer 19/08/2025, siendo aproximadamente las 06:00 AM, mi hijo llegó corriendo a mi casa (él vive en el fondo), con la bebé a upa, me dijo ‘mama agarrá a la nena que R. (madre de la bebé) la quiere violar con un destornillador”, expresó la madre del penitenciario ante el fiscal Juan Menucci de la UFI N°5 de La Plata.
La mujer sostuvo que “agarró a su nieta y observó que solo tenía puesto un body, solo la parte de arriba. Abajo no tenía nada puesto, ni pañal, ni medias ni pantalón”. “Se encontraba envuelta en una manta de rosa. En ese momento la llevé a mi pieza; me fijé si tenía algo para ponerle”, declaró, y mencionó que “R. tiene problemas de consumo” porque “una vez apuñaló a mi hijo y otra vez intentó pegarme”.
“Revisé a mi nieta. Le revisé la cola, para ver si tenía sangre o algo y no observé nada”, afirmó la abuela de la bebé. “En un momento R. entró y comenzó a romper todo dentro de la vivienda, muebles y electrodomésticos, cuando llegó la policía no podía calmarla, tuvieron que frenarla entre 4 oficiales. A mi nieta la trasladaron en ambulancia hasta el Hospital de Niños y los médicos nos pidieron esperar los resultados de los estudios para saber si tiene el síndrome de abstinencia”, manifestó en su comparecencia.
A su vez, dijo que su nuera “arrojó a la bebé contra la cama porque no soporta que llore” y la calificó de “agresiva” ya que “consume drogas que calienta en una cuchara”: “Está perdida en las drogas, mi hijo es golpeado por ella y sé que ella quería irse a Paraguay, su país de origen, y dejar a la bebé allá. Vende drogas y se prostituye. Ahora quiero que mi nieta se quede conmigo”, pidió la abuela de la menor que declaró bajo juramento.
El fiscal espera informes complementarios del Hospital de Niños mientras se inician los trámites para mantener a resguardo a la bebé y evitar el contacto con su madre, al tiempo que el padre evalúa presentar cargos penales.
