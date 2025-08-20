"Jóvenes con banca": se realizó el debate entre estudiantes y candidatos a concejales en La Plata

El Instituto José Manuel Estrada de City Bell realizó la Sexta Edición del encuentro “Jóvenes con banca”, una actividad que facilita un espacio de reflexión y debate político en el que los protagonistas son los estudiantes de 4º, 5º y 6º año de escuelas secundarias públicas y de gestión privada invitadas de City Bell, Los Porteños, Gonnet y Ringuelet, muchos de los cuales ejercerán por primera vez su derecho al voto en las elecciones generales de septiembre y octubre.

El encuentro tuvo como fin propiciar un espacio de intercambio y reflexión entre estudiantes y candidatos a concejales de la Ciudad de La Plata, abordando diversos ejes temáticos vinculados a problemáticas relevantes de la región:

• Ambiente

• Trabajo y Economía

• Inclusión y Diversidades

• Salud y Deportes

Durante la jornada, los candidatos recorrieron las diferentes comisiones para presentar sus propuestas y responder preguntas previamente elaboradas por los estudiantes en sus instituciones educativas.