Majo Granatto condujo al triunfo a Santa Bárbara “A”

Una gran victoria consiguió el equipo femenino de Santa Bárbara “A” al derrotar a River Plate “A” 2 a 1, en Gonnet, por la 10ma fecha del torneo metropolitano de hockey de Primera División. Ambos goles del conjunto “tricolor” fueron marcados por María José Granatto, la jugadora del Seleccionado Nacional.

El resto de los resultados de los equipos platenses, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera B: Pucará 1, Universitario “A” 3 (Antonella Paglia -3-) y Quilmes 1, Santa Bárbara “B” 2 (Justina Napoli y Priscila Montalvo). Primera C: GEBA “B” 3, Estudiantes “A” 0.

Primera D1: Arquitectura “B” 5, Santa Bárbara “C” 0 y Deportivo Francesa 3, Universitario “D” 1 (Dana Chávez). Primera D2: Universitario “B” 1 (Solange Caminos), Lanús 1. Primera E1: Lomas “C” 3, San Luis “A” 3 (Magdalena Ajargo, Blanca Caroleo y Nazarena Tenaglia). Primera E3: Santa Bárbara “D” 2 (Tizania Olgado -2-), Martín Güemes 0.

Primera F1: Comunicaciones 0, Santa Bárbara “E” 6 (Victoria Barone -2-, Rosario Acosta -2-, María Julia Mendy y Lucia Piccinelli), en cancha de Huracán, y Estudiantes “B” 4 (Josefina Occhipinti -2-, Pilar Encinas y Maia Iglesias), San Andrés “C” 0.

Primera F4: San Luis “B” 1 (María Cecilia Herrera), Camioneros “B” 1 y Universitario “C” 4 (Camila Caporali, Paula Giménez, María Belén Gómez y Juana Zabaleta), Country Mi Refugio 1.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Hoy, desde las 16, se jugará la 10ma fecha del torneo metropolitano de hockey masculino. Primera División A: Ducilo vs Santa Bárbara “A” y San Fernando vs Universitario “A”. Primera B1: Santa Bárbara “B” vs San Fernando “B” y SAGLZ vs Universitario “B”. Primera B2: Estudiantes vs MDQ de Mar del Plata. En tanto entre las Damas jugarán: Primera DDZ1: Banco Central vs Estudiantes “C”, en Almafuerte. Primera DDZ2: San Patricio vs Gimnasia.