Atacaron una fundación platense y horas después volvió a estar en vilo

Ayer temprano sufrieron robo y pedradas y a la medianoche otra vez estuvieron ante otra situación de peligro. La institución, ubicad en Arturo Seguí, da refugio a jóvenes adictos y al igual que muchas familias de la zona padece constantemente el asedio de las bandas

Ayer, cuando todavía no salían de su asombro por un robo y un violento ataque por parte de un grupo de jóvenes, en la comunidad terapéutica "Volver a Crear" de Arturo Seguí volvieron otra vez a estar en una situación de peligro a manos de las bandas que, aseguran, desde un tiempo a esta parte tomaron el control de la localidad.

Después de que alrededor de las 6 de la mañana un operador terapéutico del centro de rehabilitación de drogas fuera robado y de que las instalaciones se convirtieran en blanco de pedradas, por parte de vándalos que reaccionaron con saña tras acabar un enfrentamiento con un grupo antagónico, a la medianoche se repitió una situación similar que, si bien fue disuadida por la policía, volvió a encender el alarma ante la posibilidad de otro hecho de violencia.

Según relató esta mañana el padre a cargo de la fundación, Ariel Solés, a la medianoche unos treinta jóvenes se metieron por los terrenos que dan al fondo de las instalaciones en lo que en principio parecía otro ataque a la fundación. Sin embargo, dijo el religioso, el propósito de los intrusos esta vez era mantener un enfrentamiento con otra banda de la zona.

Finalmente, gracias a que alguien en el barrio dio aviso a la policía, ese propósito quedó trunco.

Como señaló este diario en su edición de hoy, el acto vandálico ocurrido el domingo temprano es parte de una sucesión de ataques, ya que recientemente la fundación había sido víctima de otros tres. Además, se suma el constante asedio de estos grupos, como el episodio ocurrido anoche, que da lugar a un contexto de peligro latente. "Si alguien de la fundación hubiese salido afuera a ver qué ocurría, seguramente nos hubieran atacado o se hubiese dado una situación parecida al robo del operador", dijo Solés.

Lea también: Robos, golpes y vandalismo en una fundación que asiste a jóvenes en Seguí

"Estamos hablando del sector norte de Seguí, donde hay viviendas muy precarias, grupos desfavorecidos, donde anoche si se hubiese producido una nueva gresca hubiese sido muy peligros. No se miden las consecuencias. Puede pasar cualquier cosa", añadió el cura.

Solés, de amplia experiencia en el trabajo de recuperación con jóvenes, explicó que "no es un problema de que la policía no actúa, o de que la Municipalidad no hace nada. Hacen lo que pueden. Pero sí, tenemos que estar atentos a que los chicos al no tener un horizonte, una ley que los contenga, quedan expuestos. Y cuando estos grupos son desfavorecidos por drogas y alianzas con organizaciones de la droga y del crimen se hace un cóctel peligrosísimo".

En Seguí, observa, "es creciente el problema de las bandas. Hace treinta años que estoy en la zona y la violencia, las entraderas, los robos han crecido".

"No podemos estar todo el día disuadiendo y denunciando, hay que afrontar un problema nuevo. Esto se puede cambiar, estoy convencido", fue el mensaje de Solés en medio de la preocupación por los hechos ocurridos en los últimos días.