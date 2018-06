El peronismo dispuesto a aprobar el Presupuesto, pero con cambios

| Publicado en Edición Impresa

El peronismo no kirchnerista que adoptó una postura muy crítica con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo estaría dispuesto a avalarlo de alguna forma al aprobar aunque con reformas, el proyecto de Presupuesto que enviará Cambiemos al Congreso, aunque con modificaciones de significación, en especial en lo que se refiere al costo del ajusta para las provincias.

Según trascendió ayer, Argentina Federal, el peronismo más vinculado a los gobernadores de ese signo político condicionarán ese respaldo a que el mayor peso del ajusta acordado con el Fondo Monetario no se traslade a las provincias, sino que sea encarado por el Estado nacional.

Es más, no se descarta que en base a imponer su número el peronismo no kirchnerista decida aprobar el Presupuesto propuesto por Cambiemos, pero luego en particular realice modificaciones a contramano de la iniciativa que impulsa el oficialismo.

Según se destaca esta postura no es antojadiza por parte del peronismo que representa a los gobiernos provinciales, dado que el acuerdo del Gobierno con el FMI establece que se reducirán las transferencias automáticas a las provincias en un 0,6% del PBI hasta el año 2020, lo que representa una baja del 74% de esa partida, lo que explica el rechazo de plano de la medida por parte de los gobernadores.