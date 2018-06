Ahora empieza otro Mundial

| Publicado en Edición Impresa

Por PEDRO TROGLIO

Jugó el Mundial de 1990

Sin mucho ánimo después del tremendo golpe que nos había dado Croacia ganándonos 3 a 0, me animé a titular esta columna, “Aferrarse a la última chance”, y escribir, “aún hay una luz de esperanza, no hay que volverse locos, aún hay chances”. Como todo argentino, me resistía a pensar que nos íbamos a ir así nomás del Mundial.

Los argentinos somos optimistas y jamás nos entregamos. Tal vez por eso me aferré, como tantos argentinos, a esa luz de ilusión que nos quedaba. Y fue difícil, como se esperaba. Complicado, como todo partido donde se juegan cosas importantes y se está al límite.

A pesar de toda la carga que había, Argentina hizo un buen primer tiempo. Si bien pateó poco al arco, tampoco le llegaron y tuvo el juego totalmente controlado.

Después, un párrafo aparte con esos penales que no son penales, el VAR, y esas cuestiones que te complican un partido que estaba decididamente muy tranquilo.

Gracias a Dios llegó el segundo gol que nos dio la tranquilidad de poder ganar, quedarnos con el triunfo y cumplir con lo que el Seleccionado debía cumplir.

Ahora viene Francia y empieza un campeonato nuevo, que es mano a mano. Y empiezan a pesar otras cosas. El que mejor se levanta. El que mejor está. El que mejor hace las cosas. En definitiva, el que mejor está ese día.

Por eso era importante llegar a este momento, ahora decididamente empieza un campeonato aparte. Otro Mundial, donde todo es posible.