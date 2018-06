Las famosas que piden por la salud de la elefanta del Zoo platense

La salud de Pelusa moviliza no sólo a la Ciudad en lo que serían sus últimas horas de vida, tal como describen los especialistas que la asisten en el zoológico platense. También conmociona a toda la comunidad. Son dos las famosas que se hicieron eco de la triste noticia: una de ellas es la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, y la otra es la actriz Anita Martínez.

Ambas personalidades, a través de sus redes sociales, expresaron su dolor por el estado de Pelusa. "Que esta pasando con #Pelusa ? el elefante del zoo la Plata. Prometen su traslado hace rato y no entiendo por que no se concreta de una vez por todas. No juzgo sin saber, pero hoy leo que esta “acostada” en el piso! No entiendo. La verdad por favor!", fue lo que publicó Cande. En tanto que Martínez escribió: "Rezamos por vos, te acompañamos, y a todos tus cuidadores que no se despegan de tu lado hermosa #Pelusa".

