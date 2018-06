Superdomingo en la tevé de aire: Mirtha festejó los 50 y Lanata entrevistó a Woody

Además de los Premios Martín Fierro, la pantalla chica presentó varias propuestas de lujo que calentaron el encendido

Hace rato la televisión de aire no vivía una jornada donde fuera tan protagonista: la alicaída pantalla nacional registró un altísimo encendido durante un domingo en el que Mirtha Legrand festejó sus 50 temporadas al aire, y en el que, en el prime time, los Martín Fierro lideraron para Telefé la noche en materia de audiencia mientras en el vecino canal, El Trece, Lanata, en “PPT”, entrevistaba al polémico genio cineasta, cuestionado por diversas denuncias de abuso sexual, Woody Allen.

El puntapié inicial para este “superdomingo” lo dio La Chiqui: hace meses que este aniversario viene rondando, sin embargo, finalmente, los 50 años de Mirtha en la televisión se cumplieron ayer, y la diva, en su programa, lo recordó con emoción.

“No dormí casi en toda la noche, a las seis y media estaba despierta. Esto es único en el mundo, me parece un sueño”, manifestó una exultante Chiqui, impecable, como siempre, ataviada con un trajecito blanco.

“Cuántas emociones, Dios mío, gracias al cielo y a Dios que me permitió vivir esta vida maravillosa. Era un día como el de hoy, me acuerdo como si fuera hoy, se llamaba ‘Almorzando con las estrellas’”, recordó la conductora, de elogiada memoria y lucidez, ya pasados los noventa años.

Su ciclo televisivo comenzó un 3 de junio de 1968, por la pantalla de Canal 9, bajo el mando del inolvidable Alejandro Romay. Y a pesar de haberse cumplido ayer las esperadas Bodas de Oro, la celebración oficial será el sábado 4 de agosto.

Más tarde, cuando sus invitados ya estaban en la mesa volvió a referirse a sus inicios, y detalló cómo fue el primer e histórico envío que daría puntapié a este clásico de la tevé argentina. “No estaba nerviosa: estaba de muy buen humor, muy contenta. Fue una mesa cariñosa, de gente amiga. estaba (el realizador Leopoldo) Torre Nilsson, (el productor Alberto) Migré, (el actor) Duilio Marzio, y no recuerdo muy bien, pero me parece que estaba (la novelista) Beatriz Guido, Daniel, yo. Así que la pasé muy bien, de muy buen humor”, manifestó.

Además, dijo que desde aquel programa hasta el día de hoy ha podido realizar un gran cambio en su manera de ver la realidad.

“Yo he cambiado mucho desde entonces, mi cerebro ha cambiado. Y mi marido siempre me ayudaba en ese punto”, destacó ante sus comensales.

Horas antes, en el marco de una entrevista a propósito de este aniversario, La Chiqui había recordado con qué pocas expectativas comenzó su carrera televisiva, pensando que “en una semana se terminaba” tras haber debutado.

“Cuando terminó el programa fui a la casa de una amiga mía y me llamó (Alejandro) Romay para decirme que habíamos hecho un rating fantástico. Me dijo ‘Como 11 puntos’, y yo respondí ‘¡Qué poco!’, porque el parámetro era de uno a 50. ‘¡Qué poco!’, le dije, y me dijo: ‘No, fantástico, fantástico!’. Así empezó la leyenda”, contó Mirtha.

Y detalló cómo estaba conformado su equipo de producción, y cómo la alentaron en un momento en el que ir a comer a la televisión era algo extraño. “La idea de comer frente a cámara no era tan común en ese momento. A mí también me resultaba extraño comer y hablar: es difícil, es muy difícil. Pero resultó muy bien, muy afectuoso todo. Éramos todos conocidos y amigos, y además tenía un equipo buenísimo: Alicia Norton, Barbeito, después se incorporó Dani Mañas, toda gente querida”.

“Es casi un milagro que el programa se haya mantenido durante 50 años. Ha ido evolucionando, yo también fui evolucionando. Yo fui muy criticada al principio: me criticaban mucho los medios, algunos periodistas. No era común que una actriz condujera un programa como hoy sí lo es”, destacó, y agregó: “Todo lo que soy se lo debo al público. Y quiero que sepan que yo les he dado mi vida”.

EL TURNO DE LANATA Y LOS PREMIOS

A la emotiva noche y mediodía de La Chiqui siguió un domingo con bajo encendido, pero la pantalla se calentó hacia la noche: la alfombra roja de los Martín Fierro ya levantaba el rating a más de 11 puntos, en preparación para la gran pelea de la noche, entre “PPT” y los premios que entrega Aptra.

Lanata lleva varias semanas con problemas de audiencia, mientras puertas adentro el debate es si perdió rating (los últimos domingos cayó con “Por el mundo”, el programa de Marley) debido a que su programa se ha vuelto crítico del oficialismo, o debido a su falta de críticas.

De hecho, según informó Perfil, Lanata quiere un programa más crítico con el Gobierno, quizás olfateando tiempos de cambio, pero El Trece no estaría de acuerdo, determinando la pulseada que se da detrás de bambalinas de “PPT” hoy.

Ante estas situaciones, Lanata eligió para la noche del superdomingo una jugada novedosa: emitir la entrevista que le realizó a Woody Allen en Nueva York como forma de competir con los Martín Fierro. Desde el canal le dijeron al periodista que ese tipo de reportajes “desperfila a PPT” y se negaron a pagar los derechos para mostrar fragmentos de las películas de Lanata: al periodista no le importó, y pagó los derechos de su propio bolsillo.

En la entrevista, Lanata no evadió la preguntas difícil y le preguntó a Woody sobre las acusaciones de abuso, que Allen definió como “algo que fue investigado hace 25 años, y fue declarado falso... y ahora vuelve. Cuando te han investigado y declarado inocente y de repente vuelve, claro, te sientes angustiado”.

“Es terrible ser acusado de algo así tan horrible”, afirmó el cineasta, aunque cuando Lanata le preguntó si había una “caza de brujas” de parte del movimiento Me Too, Woody se distanció de esa interpretación. “Es algo triste cuando alguien es acusado de algo injustamente”, dijo, pero afirmó hinchar por el movimiento. “Quiero que lleven a la justicia a la gente q hizo estas cosas terribles, aunque duele que me pongan en esa bolsa”.

Allen se defendió diciendo que “fui acusado en el marco de un caso de custodia por una sola mujer, declarado inocente, y me ponen junto a estos tipos acusados de decenas de abusos. Yo debería ser el chico de la tapa del Me Too, trabajé durante décadas con mil actrices, y nunca nadie sugirió nada inapropiado”.

Lanata le preguntó si haberse casado con Soon Yi facilitó que creyeran la denuncia en su contra. “Con Soon Yi nos enamoramos ahce 25 años y ha sido una relación maravillosa. Todos dijeron eres mucho mas viejo, pero ha sido un matrimonio maravilloso. No puedo especular lo que significó para los demás, puedo decirte lo que significó para mi”, respondió el director.

Pero no le alcanzó a Lanata: mientras la gala de los Martín Fierro sostuvo el promedio de las últimas ceremonias, rondando los 23 puntos, “PPT” arrancó muy abajo, y tras el monólogo inicial consiguió trepar a unos 8 puntos de rating. Curiosamente, durante la entrevista a Woody, que comenzó en paralelo con el homenaje a Mirtha Legrand, los Martín Fierro alcanzaron su pico de rating (25 puntos).

“PPT” se sostuvo siempre unos 15 puntos debajo de la marca de los premios. Juntos, sin embargo, le dieron a la pantalla su primera noche en mucho tiempo de más de 30 puntos de encendido.

