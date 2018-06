Jimena Barón: “No estaba preparada mentalmente para toda esta explosión”

Abriéndose camino al andar, desmalezando obstáculos y prejuicios, así atraviesa la actriz devenida en cantante toda la locura que generó su proyecto musical, con el que la semana próxima debuta en La Plata

| Publicado en Edición Impresa

María Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

Jimena Barón (31) se quitó por un rato la pilcha de la actriz y se calzó la de cantante, pensando en un objetivo a largo plazo. Pero la respuesta a su proyecto fue tan positiva e inmediata que, dice, tuvo que dedicarse a full y “entregarle todo” a la música, ese terreno al que se acercó buscando calma y que se convirtió en la mejor terapia para sanar heridas del alma.

Perfeccionándose en el andar, y a menos de un año de haber mostrado al mundo el universo pop de “La Tonta” -toma como debut la presentación en vivo que hizo en julio pasado en “ShowMatch”-, se afirma en este universo con el que el próximo viernes desembarcará en la Ciudad, con la promesa de un fiestón a puro ritmo y color.

En La Plata, de todos modos, ya había tenido una prueba de fuego, al haber sido parte del show a beneficio que Luis Fonsi dio el pasado diciembre en la República de los Niños. Pero ahora, reconoce en diálogo con EL DÍA, será especial, porque Barón, a quien conocimos en cine como la pequeña Aneta en “El Faro” (1998), desembarcará en el Teatro Metro -4 entre 51 y 53- con un show que la tendrá como única protagonista: además de a su banda, claro, y sus cuatro bailarinas que, ahí va el dato de color, son platenses.

CON MUCHA ANSIEDAD

Espera, Jimena, “ansiosa y con las mismas ganas que brotan cada vez que van a un lugar nuevo” el concierto en nuestra ciudad, esperando encontrar esas energías que, sostiene, brotan con más fuerza aún entre “la gente fuera de Capital que siempre está agradecida a que uno se acerque”.

El show en vivo, en el que recorre el tracklist de su disco y en el que se anima a covers nacionales e internacionales, “es la parte más linda” del mundo de la música, en el que disfruta, primero, “del armado de las canciones, de componer, buscando el sonido que quiero para cada canción”, y, después, del encuentro cara a cara con el público, porque considera que “una persona que pagó una entrada para verte es un acto de amor gigante que merece que yo lo dé todo cada vez que me subo a un escenario”.

Esta entrevista telefónica, mientras Jimena aguarda para meterse en una reunión en la Ciudad de Buenos Aires, donde vive junto a su pequeño hijo Morrison de cuatro años, se realiza el día posterior a una de las noches que atesorará por siempre porque fue la primera vez que recibió un premio por su faceta musical (por “la actriz”, ya está curtida: cobija el Cóndor por “El Faro” a la revelación; y el Martín Fierro a la mejor actuación infantil por su papel en “Gasoleros”). CAPIF, en su entrega anual, le dio el Gardel al considerar que su disco debut, “La Tonta”, había sido el mejor de la temporada pasada, dentro de las novedades del universo femenino pop en el que se encasilla su música, y eso la llena de orgullo y responsabilidad, también, para seguir ofreciendo lo mejor en este camino que recorre “a las piñas”, y que en un momento sintió que la había desbordado.

“Todavía no pasó ni un año de mi debut pero, a la vez, para nosotros es como si hubieran sido cinco, porque estamos laburando con una intensidad tremenda, que no pensamos que sería así”. Según cuenta, las expectativas las superaron con creces, “pensábamos que íbamos a laburar de una manera mucho más pequeña, tranquila, y de repente tuvimos que ponernos a la altura de lo que iba pasando con las canciones, con el disco, con el videoclip, con los shows. Y eso hace que trabajemos un montón, con un equipo increíble que siempre me estuvo apoyando”.

Desde que decidió apostar un pleno en esta carrera, Jimena está atravesando “un camino de crecimiento que recién empieza”, con “cosas grosas” que la enfrentaron a situaciones que jamás había imaginado. “Empezamos a hacer shows, debutamos a sala llena en La Trastienda, nos llamaron en Jesús María, abrimos el show de Maluma”, enumera las oportunidades que se dieron y para las que “no estaba preparada mentalmente”, aunque su formación actoral le sirvió, y mucho, para “por lo menos pretender una seguridad frente al escenario” a la hora de enfrentar a miles de personas.

“Fue de mucho miedo, mucho cagazo y hubo como un momento en el que el proyecto me pasó por arriba, y tuvimos que sentarnos a analizar lo que estaba pasando y fue decir ‘bueno, ¿qué hacemos, hago esto, le pongo ovarios, me la banco, o no, y doy un paso atrás, lo hago más tranca?’. Y la verdad es que era una oportunidad enorme, imposible de dejar pasar y nos tuvimos que poner a la altura, ensayar, practicar y grabar y todo el laburo atrás, que a veces no se ve, pero que es gigante”, explica, sobre cómo lo que comenzó como algo más cercano a lo casero fue adquiriendo profesionalismo.

Destaca Barón que hay una apuesta muy grande en todo esto porque también es un proyecto mío en el que yo invertí cada peso de mis ahorros, que era prácticamente todo lo que tenía. Era un desafío porque si no funcionaba era una pérdida grande para mí sinceramente, y tenía que ponerme a actuar de nuevo o hacer otra cosa”. Por suerte para ella, y su equipo, funcionó.

EL LADO POSITIVO

Su sello musical está puesto en encontrar, como en la película, el lado positivo de la vida, contando y cantando situaciones profundas pero vestidas con la alegría típica del pop. “La idea del show, que es más intenso de lo que se escucha en el disco, con muchos momentos rockeros, es que uno se vaya con la sensación y la seguridad en el cuerpo que puede lograr lo que sea que se proponga, que se quieran y se valoren, y que salgan como medio superhéroes del show, como sintiendo que se puede todo”.

Ese mensaje, con canciones como la que da nombre al disco, “La Tonta” -que reza “Y sin querer, Todo lo que juré jamás volver a ser, Me vuelve y lo repito una y otra vez, Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper”-, la ha puesto en un lugar en el que tampoco se imaginó estar, abrazando la causa feminista.

“Yo me di cuenta de las similitudes entre la situación de las mujeres con mi disco cuando mi disco ya había salido. Yo viví una situación personal -su frustrada relación con Daniel Osvaldo, por quien dejó todo para acompañarlo en su carrera profesional, y que terminó de manera triste, y entre escándalos- que hizo que yo empezara a escribir mis canciones, y después explotó todo junto: el feminismo, el agotamiento de las minas de querer ponerse en otro lado, de que les den otro lugar, otras oportunidades. ‘La tonta’ tiene un poco ese mensaje: el decir ‘che, pará, yo boluda no tengo más ganas de ser, yo no vuelvo más a eso’”.

Aunque está inmersa en el ambiente musical, confiesa que extraña un poco a la actriz, y se ve haciendo las dos cosas a la vez porque, sostiene, son cosas que se pueden hacer en paralelo, “no es que soy cocinera y médica”. Facetas, entiende, que “estuvieron al unísono en mí”, siempre.

Como actriz, el año pasado, se la había visto en la ficción de Pol-Ka para El Trece “Quiero vivir a tu lado”, y antes, cuando se volvió de Europa tras separarse del padre de su hijo fue parte del éxito “Esperanza Mía”, en donde interpretó a “Gilda”, rol que también encarnó en el teatro. Ahora, Barón, que se divierte en las redes sociales rompiendo moldes y prejuicios con fotos súper extrovertidas, está encarando el desafío de ponerse en la piel de una personaje real en el filme que Lorena Muñoz está realizando sobre “El Potro”.

“La peli está increíble, es un elenco hermoso, todos están laburando con mucha pasión, y mucho corazón. Es muy fuerte revivir a una persona como Rodrigo, que fue tan querido y tan genio, una persona que logró que lo ame todo el mundo más allá del status social”, dice Jimena, que en la historia le toca ser Marixa Balli, quien fuera pareja del cuartetero cordobés. “Lo que me pidieron de entrada fue que no la imitara, que no la copie, y los encuentros que tuve con ella, contándome sus sensaciones, sus encuentros y hablarme de toda esa pasión que tuvieron, me ayudó un montón a la hora de construir el personaje”. Del filme, dirigido por la misma directora de “Gilda. No me arrepiento de este amor”, también son parte Florencia Peña, Ramiro Bueno (hijo de El Potro) y Diego Cremonesi, el platense que acaba de consagrarse con el Martín Fierro a la Revelación.

En paz con todo lo hecho y con ilusión por todo lo que está por hacer, bromea la cantante sobre su corazón, “está entre los dos pulmones, ubicado en el mismo lugar, sano gracias a Dios, porque hago mucho ejercicio” -y come mucho churrasco, vale aclarar-, aunque asegura que se siente bien así, acompañada por el ser “que más amo en el mundo”, su hijo “Momo”, uno de los hijos de famosos más queridos de las redes sociales, con hilarantes participaciones en los videos que su mamá sube a Instagram, en los que queda claro el costado histriónico de una estrellita en potencia.

“Hubo un momento en el que el proyecto me pasó por arriba. No estaba preparada mentalmente para esta explosión”