Hermanados: artistas latinos que levantan la bandera del arcoirís

Figuras como Ricky Martin, Bella Thorne y Christina Aguilera contribuyen a visibilizar las sexualidades diversas

Bella Thorne, Christian Chávez, Lauren Jauregui… Todos estos nombres, y otros muchos, seguramente les suenen al tratarse de famosos de origen latino que han logrado traspasar las fronteras con grandes carreras artísticas. Sin embargo, todos ellos tienen algo más en común además de sus orígenes o su fama: pertenecen, de una u otra forma, al colectivo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) y lo han manifestado abiertamente.

BELLA THORNE

Una de las “chicas Disney” que saltó a la fama por coprotagonizar la serie “Shake it Up” de Disney Channel es Bella Thorne. Además de una actriz con una extensa filmografía es cantante, con un EP y tres sencillos a sus espaldas y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la literatura escribiendo el libro titulado “Autum Falls”. Esta joven estadounidense, de origen cubano, no tuvo reparos en confesar su orientación sexual en el año 2016. Tras publicar una foto besándose con una chica en la aplicación Snapchat, un fan le preguntó por Twitter si era bisexual y la artista latina, con sencillez y rotundidad, le respondió con un clarificador: “sí”.

RICKY MARTIN

A sus 46 años, el genial cantante puertorriqueño Ricky Martin sigue siendo un icono de la música latina. Ha brillado desde su juventud y regalado canciones del verano y grandes éxitos. Pero, además, es un artista que ha contribuido a visibilizar la homosexualidad. Así, en 2010, Ricky Martín confesó su orientación sexual al mundo a través de su web personal y su perfil de Twitter: “Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido por ser quien soy!” dijo, tras años de rumores.

CHRISTINA AGUILERA

Una de las princesas del pop y una voz inconfundible, son dos de las razones por las que la artista estadounidense Christina Aguilera, con ascendencia ecuatoriana, goza de fama internacional y ha marcado un antes y un después en la escena musical. Pero, además de eso, ha sido otra de las famosas que han contribuido a la visibilización de la bisexualidad, con declaraciones que ha realizado en varias ocasiones y en diferentes medios: “mi (ex) esposo sabe que me gustan las mujeres” comentaba para la revista Out, añadiendo: “definitivamente las amo, creo que son más atractivas a simple vista”.

SARA RAMÍREZ

Famosa por interpretar a la Doctora Torres en la serie “Grey’s Anatomy”, la actriz Sara Ramírez dejó claras sus convicciones respecto a sus raíces y su orientación sexual durante un discurso que dio en un evento en la ciudad de Nueva York.

“Soy una mujer multirracial, ‘queer’, bisexual, de raíces irlandesas y mexicanas, inmigrante, criada por una familia fuertemente basada en el catolicismo” dijo, y luego lo publicó en un mensaje de su cuenta de la red Instagram, en la que mostró su apoyo a la fundación “True Colors Fund”, institución que ayuda a jóvenes sin hogar de la comunidad LGBT.

CHRISTIAN CHÁVEZ

Conocido por ser uno de los integrantes de la banda musical “RBD” y formar parte del elenco de la telenovela mexicana “Rebelde”, el actor y cantante mexicano Christian Chávez ha sido ídolo de masas e icono adolescente con fama internacional.En 2007 salió del armario después de que se filtrasen fotos de su boda con otro hombre en Canadá y, a través de un comunicado en la página web de la formación musical, comentó: “Ya no quiero mentir ni mentirme por miedo”, añadiendo además que “no creo que esto sea un defecto, no lo voy a negar”.En el mismo comunicado, además de agradecer a sus fans el amor y el apoyo, terminó con un mensaje reivindicativo: “¡Tolerancia a la diversidad!”.

MICHELLE RODRÍGUEZ

Modelo y gran actriz estadounidense con raíces puertorriqueñas y dominicanas, Michelle Rodríguez es conocida por sus apariciones en varias películas de gran éxito como “Avatar” (2009), “Machete” (2010) o “Battle: Los Ángeles” (2011), así como en distintas entregas de las sagas “Fast and Furious” y “Resident Evil”.Durante años, medios y fans especularon sobre su orientación sexual, tema que ella aclaró en 2013 para la revista Entertainment Weekly: “He probado ambas cosas”, dijo refiriéndose a hombres y mujeres. “Hago lo que me gusta, soy demasiado curiosa como para sentarme aquí y no probarlo, si puedo”, añadió, y declaró también que “los hombres son intrigantes, pero las mujeres también”.

LAUREN JAUREGUI

“Soy una mujer bisexual cubano-americana y estoy muy orgullosa de ello”. Esta era una de las frases de la carta abierta que la cantante y compositora Lauren Jauregui y miembro del conjunto musical femenino “Fifth Harmony”, dirigía a los votantes de Donald Trump y que fue publicada en la revista Billboard.De hecho, a Lauren, nacida en Miami, Florida hace 21 años, vive una relación sentimental con Lucy Vives, la hija del cantante y compositor colombiano Carlos Vives, según confirmaron ambas a través de las redes sociales, mostrando unas fotografías con los cuerpos entrelazados y con un lago de fondo.

CARMEN CARRERA

Modelo de origen peruano, Carmen Carrera ha aparecido en prestigiosas revistas como Glamour o Allure, aunque saltó a la fama por participar en el “reality show” americano “Ru Paul’s Drag Race”, donde inició su transición de un género con el que nació, hombre, al que se sentía, mujer, que además mostró a través de Youtube.

Sobre la situación de las personas “trans” dijo lo siguiente para el diario español El País: “Nuestro colectivo sigue siendo el más discriminado. He recibido una buena educación y me enseñaron a tratar bien a los demás, pero veo que hay gente que cree que puede insultarme o despreciarme como si yo no fuese humana”. Aunque también agregaba en la misma entrevista que en los momentos en que realizó su transformación “las redes sociales me dieron el cariño que necesitaba”.