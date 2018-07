Roly Serrano: “El viagra me salvó el matrimonio”

| Publicado en Edición Impresa

“El viagra me salvó el matrimonio”: lo podría haber dicho cualquier persona de más de 50 años, pero lo contó el actor Roly Serrano, de 63 años. El intérprete se puso íntimo cuando daba una entrevista en el programa “De caño vale doble”, por radio Rivadavia, y explicó: “En una época descubrí que no podía tener bebés y me agarró una depresión muy grande. Hasta que mi mujer me dijo: ‘Sentate acá. En esta casa voy a tener sexo de once a doce, te tenga o no te tenga’”.

El panorama parecía ponerse muy oscuro para Roly, pero el rollizo actor consiguió la salvación en la pequeña píldora azul: “Fuimos a un psicólogo y me dijo que tenía que reinvertarme. Me recomendó viagra para que vuelva a recuperar confianza. La experiencia fue maravillosa”.