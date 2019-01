El hospital San Martín busca salir de la emergencia tras un extenso apagón

El tablero central no pudo transferir energía y el ex Policlínico estuvo en crisis durante más de tres horas. Dieron asistencia respiratoria manual a bebés. Todo el centro de salud quedó a oscuras. Trabajan para solucionarlo

El Hospital San Martín trata de salir de la emergencia que les planteó el apagón de tres horas que ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer. Un mega generador del tamaño de un vagón de tren está abasteciendo de energía alternativa al centro de salud, mientras tratan de resolver los problemas que tuvieron en el tablero central que no tiene forma de distribuir energía a los distintos sectores del Policlínico.

“Vivimos un momento estresante, pero la colaboración de todos los sectores permitió superar la crisis y ahora estamos abocados a encontrar la solución”, dijo Alberto Urban, director del Hospital de 1 y 70.

Según se pudo saber, en plena crisis, tuvieron que asistir de forma manual a los pacientes con problemas respiratorios, fundamentalmente en los pacientes de Neonatología. En el caso de los adultos, la situación llegó al límite.

Fuentes oficiales, profesionales y sindicales coincidieron en remarcar que “no hubo situaciones graves con los pacientes y no hubo necesidad de apelar a los traslados”.

El Hospital atravesó por una situación similar en enero del año pasado, cuando sufrió un apagón similar.

FALLA INTERNA

En esta oportunidad, remarcaron, se trató de una falla interna. Urban contó a este diario que “hubo un microcorte de Edelap, pero los equipos propios no respondieron y no hubo forma de que el tablero vuelva a funcionar correctamente para darle energía al hospital. Por esta razón el hospital entró en emergencia y esperamos solucionar la situación cuánto antes con una solución estructural”.

En ese contexto, médicos del Hospital denunciaron que el corte de luz de más de tres horas obligó a dar asistencia a bebés de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología de forma manual y con linternas de celulares, mientras que desde el gobierno provincial informaron que el inconveniente se resolvió rápido.

“El corte de energía comenzó alrededor de las 21:25 de anoche -por el miércoles- y duró hasta las 0:50 (de ayer). Es la primera vez en la historia que sufrimos un corte tan prolongado. Los generadores no arrancaron o no transmitieron la energía, habrá que esperar los informes técnicos para saber que sucedió”, explicó Pablo Maciel, médico del Hospital San Martín y secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop).

El gremio realizó ayer a la mañana una conferencia de prensa para informar sobre la “grave e inédita” situación que se vivió el hospital en el que ante la emergencia, los médicos debieron trabajar en forma manual con los bebés de la UTI de Neonatología.

“La situación se resolvió unos minutos antes (de que volviera la luz) en la terapia de neonatología con un cable externo, vino personal de (la empresa de energía) Edelap y conectó el cable, pero mientras tanto hubo que asistir a muchos bebés en forma manual y con linternas de celulares”, dijo Maciel.

“Habrá que evaluar más tranquilos el impacto que tuvo el apagón en los pacientes”

Pablo Maciel Médico, titular de Cicop del Hospital San Martín

“Entramos en pánico hasta que pudieron resolver el problema energético. Hubo mucha solidaridad”

Alberto Urban Director del Hospital San Martín

En cuanto a la UTI de adultos y Coronaria, desde Cicop explicaron que los respiradores funcionaron con baterías propias “que llegaron casi al límite”.

En tanto, fuentes del gobierno bonaerense dijeron que “hubo un corte de energía pero enseguida se resolvió” y explicaron que el inconveniente no se produjo en los generadores, sino que provino de un tablero y que afectó, además, a gran parte de La Plata.

Pero desde Edelap informaron que “las redes de Edelap funcionaron con normalidad, personal de la compañía concurrió al lugar para prestar colaboración, ya que el problema eléctrico fue interno”.

En ese mismo sentido se expresó el director del Hospital, quien dijo que “el problema fue interno”.

Maciel, por su lado, remarcó que la falta de electricidad “comprometió el suministro adecuado de oxígeno y aire comprimido”, pero rescató que “pese a la gravedad de la situación no hubo víctimas fatales y eso fue gracias al enorme trabajo de todo el personal”.

“Un hospital de alta complejidad no puede quedarse tres horas y media sin energía. Cuando reclamamos por la salud pública hablamos de estas cosas. Cuando le pedimos a la gobernadora (María Eugenia Vidal) que no nos condene al presupuesto de salud más bajo de la historia de la provincia este año lo hacemos para que esto no suceda”, señaló el representante sindical.

“Habrá que evaluar mas tranquilos y en los próximos días el impacto que tuvo el corte en la evolución de los pacientes. Quiero felicitar a mis compañeros del hospital que una vez más demostraron la vocación y la entrega por los pacientes. El trabajo fue impresionante”.

A mediados de enero del año pasado el hospital atravesó por una situación similar. En esa oportunidad hubo un apagón en la zona del Policlínico y no se activaron los generadores, por lo cual se vivieron momentos dramáticos y también tuvieron que apelar a trabajos manuales para los pacientes con problemas cardíacos (ver aparte).