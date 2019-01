La oposición le muestra los dientes a Garro y analiza cómo quitarle el control de Concejo

Sectores del peronismo buscan aunar fuerzas para impulsar al ex titular del cuerpo Pedro Borgini. Especulaciones

| Publicado en Edición Impresa

Por LAURA ROMOLI

lromoli@eldia.com

La situación del inminente recambio de autoridades en el Concejo Deliberante local colocó ayer a la oposición en pie de guerra. El peronismo agotaba por estas horas todas las variables para intentar aunar fuerzas entre los distintos bloques opositores para encontrar la manera de quedarse con la presidencia del cuerpo.

Como publicó ayer EL DÍA, el intendente, Julio Garro, anunció el miércoles el desplazamiento de Fernando Ponce como titular del deliberativo local y, tras el cimbronazo que provocó la noticia para muchos de los concejales, ahora los interrogantes se abren sobre el sucesor. Es que, como se sabe, el presidente del Concejo debe ser votado por sus pares, lo que conlleva en este año electoral una ardua búsqueda de consensos que ayer estaban lejos de garantizarse.

Desde la asunción de Garro, Ponce, que fue cabeza de la lista, condujo el deliberativo, en un acuerdo de reparto de poder en el que la vicepresidencia primera fue para Lorena Riesgo, del FpV-PJ, y la vice segunda, para la massista Virginia Rodríguez.

Pero ahora, con la súbita vacancia de la presidencia, algunos sectores del peronismo buscan disputar ese lugar y ya tienen un candidato: el del ex titular del cuerpo en la anterior gestión Pedro Borgini, un dirigente sindical que en su gestión legislativa supo reunir un amplio consenso y que, afirman, en los próximos comicios no será candidato.

Si bien los bloques peronistas en el Concejo (Unidad Ciudadana, FpV-PJ, Frente Renovador-GEN y Bloque Justicialista) no cuentan con una mayoría per se, tampoco la tiene Cambiemos, cuyo bloque está integrado por 12 bancas, la mitad exacta de la integración del cuerpo.

Pero para la elección de un nuevo presidente se requiere la mitad más uno de los presentes. Y sobre esta especulación sectores peronistas avanzan con la idea de intentar juntar voluntades en el resto de los bloques de la oposición, que, juntos, alcanzarían los otros 12 votos.

Si ese impulso opositor prosperase, la ecuación sería desempatada por quien conduzca la sesión al momento de la elección de autoridades. Aunque si hay ausentes o abstenciones, el empate no sería tal. A este tablero de números ajustados se le suma otra cuestión: la radical disidente en Cambiemos Florencia Rollié, quien no siempre vota en consonancia con el resto de su bloque y mantiene un antiguo enfrentamiento con Garro.

Más allá de que los ideólogos de la cruzada logren o no ese gran acuerdo opositor, su solo intento indica que para Garro ese recambio no será un trámite. Tendrá, por lo tanto, que iniciar un largo camino de negociaciones para conseguir el aval de un presidente propio no sin las resistencias que impulsan al menos un sector del peronismo y en plena disputa preelectoral.

Como viene publicando EL DÍA, Garro baraja tres nombres para ungir en ese lugar clave: el de la actual secretaria de Planeamiento, Ileana Cid, el titular del bloque de Cambiemos, Claudio Frangul, y el del concejal Javier Mor Roig. El miércoles el jefe comunal se reunió con los tres en un encuentro que duró horas. Mientras, en el oficialismo se iniciaba una danza de apoyos y resistencias en torno a cada uno.