Copa Amistad entre La Plata y San Luis en una cancha de rugby

LA IDEA SURGIÓ HACE 8 AÑOS ENTRE INTEGRANTES DE LA CAMADA 77 DEL CLUB SAN LUIS Y DE LA PLATA RUGBY CLUB, CON EL FIN DE VOLVER A JUGAR Y TRANSMITIR LOS VALORES DEL RUGBY. POR ESAS COSAS DE LA VIDA PASARON 8 AÑOS LUEGO DE ESA HERMOSA TARDE EN LPRC SIN VOLVER A JUGARSE, HASTA QUE DE REPENTE EN MENOS DE 1 SEMANA YA ESTABA LA FECHA, EL LUGAR (LA NUEVA POSTA DEL EX QUE INAUGURÓ HACE POCO EL CLUB MARISTA) Y LA CONVOCATORIA, PERO ESTA VES AMPLIANDO A CAMADAS DE AMBOS CLUBES. LLEVO UN MES DE CHARLAS Y PENSAR COSAS PARA HACER, LO QUE NO PODÍA FALLAR NO ERA EL PARTIDO, SINO LO MÁS IMPORTANTE Y DISTINTIVO DE ESTE DEPORTE QUE ES EL TERCER TIEMPO. SE AGREGÓ UNA COPA LLAMADA “CLÁSICO DE LA AMISTAD”, QUE SE LA LLEVARÁ UN AÑO CADA UNO CON EL COMPROMISO DE ORGANIZAR EN SU CLUB AL AÑO SIGUIENTE. NO QUEREMOS QUE VUELVAN A PASAR 8 AÑOS...

TODO SALIÓ IMPECABLE DONDE SURGIERON MILES DE ANÉCDOTAS Y SE VIVIÓ UN DÍA ESPECIAL, DISTINTO Y QUE SIRVE PARA MOSTRARLE A LOS MÁS CHICOS QUE SOMOS RIVALES NO ENEMIGOS ... SÓLO NOS SEPARA UN COLOR...

EL VESTUARIO? VOLVER A ENCONTRARTE CON AMIGOS DE TODA LA VIDA.

EL PARTIDO? VOLVER A PASAR LA OVALADA TAN PRECIADA.

EL RESULTADO? ANECDOTICO.

EL TERCER TIEMPO? UN ÉXITO... MUSICA, FAMILIAS Y NIÑOS COMPARTIENDO “EL PATY” ENTRE DIALOGOS Y CHARLAS DIVERTIDAS.

POR EL CLUB SAN LUIS PARTICIPARON:

1-MARIANO SCOZ

2-FRANCISCO NUÑEZ SOTES

3-MATIAS FACCIOLI

4-GERMAN NIVEYRO

7-PATRICIO ARANA

8-NICOLAS ANTONINI

9- JUAN FRANCISCO CONSTENLA

10- LUIS PAPAGNI

11- ALBERTO PLOT

12- VICTOR PRANZINI

13-GUSTAVO MORALES

14- JUAN PABLO DARBON

15- ARTURO CUESTA (76, EXTRANJERO BARCELONA )

16-MIGUEL REDOLATTI

17-NICO DEL FRATE

18- IGNACIO GUADIX

19- FEDE GÓMEZ AUBONE

20- PABLO IOTTI

21- MATÍAS DE URRAZA

22- PABLO BIBILONI

23- FRAN DÍAZ

24- JUAN BUCCIGROSI

25- MAURICIO ALONSO

26- HERNÁN SANTIAGO

27- ALEJANDRO MANETTI

28- ALEXIS RAVENNA

29- LEANDRO STAMPONI

HEAD COACH: ANDRÉS MALUENDEZ, JUAN MANUEL ESPORA Y LUCIANO CONDORELLI

PARRILLA: GASTON TRIVISONO

POR LA PLATA RUGBY CLUBPARTICIPARON:

1. NINO DURANTE

2. CHARLY ROJAS

3. EGGMCMUFFIN

4. NACHO SARRASQUETA

5. FELI TOMAGHELLI

6. VILLA VILLARINO

7. TIBU FESTA

8. TAITA BLANES

9. TOPO SPOTTI

10. BUCON RODRÍGUEZ PEYLOUBET

11. GUILLE FAINBERG

12. ESTEBAN BILBAO

13. MARCOS GOMILA

14. GOGUI FESTA

15. PATOTA BROLESE

16. RUSO DI SANTI

17. MANU ELICABE

18. LARRY LARRAIN

19. CABEZA DILLON

20. COLÓ BARREDA

21. LEANDRO CARNEVAL BAZAN

22. AGUS DEL PRETE

23. FABRICIO GARELLI

24. ADIECHI

PF. LU SILVERA / HC. COCHI PELLICENA/ Foto César Silvera