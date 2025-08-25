Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

En un convesatorio de la UNLP, los científicos del Conicet revelaron los secretos del fondo del Mar Argentino

En un convesatorio de la UNLP, los científicos del Conicet revelaron los secretos del fondo del Mar Argentino
25 de Agosto de 2025 | 17:03

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrolló este lunes el conversatorio “Ciencia y Tecnología en el mar profundo: Biodiversidad del Cañón de Mar del Plata”, organizado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y llevado a cabo en el auditorio del Museo de La Plata. Allí, se le permitió al público seguir de cerca los hallazgos de la expedición científica Talud Continental IV.

En las últimas semanas, se desarrolló la expedición Talud Continental IV a bordo del buque de investigación Falkor 2, propiedad del Schmidt Ocean Institute, con el objetivo de explorar el cañón submarino ubicado frente a Mar del Plata, en una zona reconocida por su biodiversidad y escasa exploración científica. Gracias al uso del vehículo operado remotamente (ROV SuBastian), los investigadores lograron obtener imágenes de altísima resolución y recolectar muestras sin dañar el entorno marino.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Furor por el “fondo del mar”: aporte platense y sorprendentes hallazgos

La doctora Cristina Damborenea y el doctor Francisco Brusa, ambos parte del equipo y vinculados al Proyecto “El cañón submarino Mar del Plata y aguas aledañas: zona de alta diversidad bentónica en el Mar Argentino”, compartieron experiencias de la campaña. Destacaron cómo la tecnología permitió capturar organismos como los turbelarios, gusanos planos de vida libre, por primera vez en aguas profundas argentinas. La fragilidad de estos organismos impedía su recolección con métodos tradicionales, pero el ROV lo hizo posible y preservó su integridad para su estudio en laboratorio.

La transmisión en vivo del ROV cautivó a más de medio millón de personas por inmersión, según reporte del equipo, una audiencia sin precedentes que superó ampliamente los 4.000 espectadores habituales en otras misiones científicas. Este alcance reflejó no solo el interés general sino también el poder divulgativo y educativo de la ciencia accesible y transparente.

LEA TAMBIÉN

La Plata presente en las profundidades del Mar Argentino con la participación de la UNLP

Entre los descubrimientos, el equipo detectó al menos 40 nuevas especies, incluyendo corales blandos, anémonas, caracoles y esponjas carnívoras en profundidades de hasta 3.900 metros. También se observaron especies previamente conocidas solo mediante redes, como caracoles o moluscos, y una espectacular esponja carnívora apodada "lámpara de xenón" por su forma.

LEA TAMBIÉN

¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose

“Sabíamos que estos organismos debían estar allí, pero su fragilidad y las limitaciones de las técnicas tradicionales impedían recuperarlos. Gracias a la tecnología del ROV, pudimos recolectarlos de manera delicada y traerlos en condiciones que preservan su integridad”, explicó Damborenea.

Tras la campaña, los ejemplares recolectados ya ingresaron a los laboratorios del Museo de La Plata y del CONICET, donde Damborenea, Brusa y su equipo se abocan al examen anatómico, molecular y genético. El proceso es riguroso: requiere comparar con especies de todo el mundo para tener certeza taxonómica, un esfuerzo que podría extenderse durante una década.

El cañón de Mar del Plata, en la confluencia de corrientes cálida y fría, representa una frontera biogeográfica única. Los hallazgos abren posibilidades para estudiar la distribución de especies y su resistencia a variables extremas como presión y temperatura. Este conocimiento es clave para generar políticas públicas que protejan ecosistemas vulnerables y orienten decisiones sobre conservación y uso sostenible.

La participación de la UNLP no fue casual, ya que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el estudio de biodiversidad bentónica, la universidad se posiciona como líder en el tema. Esta expedición y su divulgación pública resaltan su rol como puente entre la investigación de frontera y la sociedad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida

Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos

VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Últimas noticias de La Ciudad

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Iluminación, juegos y postas deportivas: renovaron la Plaza de la Identidad y la Memoria

La Comuna continúa con obras viales e hidráulicas en Gonnet
Policiales
El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en la Fiscalía, dejó su celular y se fue
VIDEO. Impunidad total en Villa Elisa: a plena luz del día, robaron un lavarropas y huyeron como si nada
Maestra investigada por maltrato infantil en un jardín de La Plata no se presentó a una audiencia clave
Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
San Antonio de Areco: identificaron a la pareja hallada asesinada en un auto
Deportes
Gimnasia abonó los sueldos adeudados tras varios días de reclamo de los trabajadores
Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
¡Alicia Casamiquela cumplió 90 años!: un ejemplo gigante desde La Plata al mundo
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Información General
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Espectáculos
Luciano Castro y Griselda Siciliani liquidaron a Flor Vigna: “Por algo será”
Andrés Gil, volvió a hablar del escándalo con Gime Accardi: “No puedo controlar lo que dice la gente”
La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años
L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan
Negocio millonario: Shakira y Piqué vendieron su mansión en Barcelona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla