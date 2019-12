Tevez: “Si no sigo en Boca, creo que cuelgo los botines”

El delantero de Boca, Carlos Tevez, a quien se le vence su contrato el 31 de diciembre, aseguró ayer que en caso de no continuar en el club, colgará los botines.

“Tengo ganas de seguir y creo que así va a ser”, sostuvo Tevez, al tiempo que reveló que Juan Román Riquelme -a cargo del fútbol del club en la nueva conducción- “sabe” que él quiere seguir y retirarse con la camiseta “Xeneize”.

“Hablé con Román hace un tiempo, antes de las elecciones, y sabe de mis ganas de seguir en Boca. Todos saben que mi sueño fue siempre retirarme en el club que me vio nacer y que quiero”, dijo Tevez al hablar con la prensa en la competencia de golf “Apache”, que se realiza en Pilar a beneficio de la Fundación Carlos Tevez.

En cuanto a la nueva función de Riquelme, el delantero ex Juventus sostuvo que “lo que hace Román está muy bien, se involucra cuando el club más lo necesita. Eso es importante para la institución”.

Al recordar su salida de Boca, a fines de 2016, para ir a jugar a China, Tevez dijo que “fue un error y estoy arrepentido. Perdí terreno en lo futbolístico, más allá de la importancia de la oferta económica”.

Consultado sobre la pasada temporada de Boca, dijo que “hace dos años que el equipo llega a las finales de la Copa Libertadores. Es decir que el plantel es bueno. Este año estuvimos cerca con un técnico con un estilo muy táctico y donde prevalecía la estrategia”.

“Pero la realidad es que no pudimos ganar los partidos importantes. Yo tuve varias lesiones y no pude rendir al cien por ciento. Espero -si sigo- estar mejor este año y recuperar gran parte de mi nivel. Uno tiene que saber que a los 35 no tenemos la misma velocidad que a los 20. Pero ganás en experiencia”.

Con una sonrisa, señaló que “muchos esperan que Tevez gambetee a tres jugadores, haga un golazo y difícilmente pase así”.

Por último, consultado acerca de si alguna vez podría ser dirigente de Boca, Tevez expresó que “si me decís de ser técnico o manager lo dudo, y para ser presidente tenés que estar muy preparado. Y rodearte de gente que se maneje muy bien y no ensucie tu imagen como presidente”.

En otro orden, y debido al fallecimiento de un hermano de Jorge Ameal, el flamante presidente viajará recién hoy a las 14 junto a Riquelme rumbo a Paraguay, para presenciar el sorteo de la Copa Libertadores 2020.

El próximo jueves a las 19 se presentará la nueva comisión directiva en el museo de Boca.