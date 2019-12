¿Los celulares nos escuchan para mostrarnos publicidad?

Cada vez son más las personas que comentan que su celular les ha mostrado publicidad relacionada a un tema del que estuvieron hablando minutos antes. Muchos otros piensan que es paranoia, pero ¿es posible que tanta gente en distintos lugares esté equivocada?

Según una encuesta telefónica realizada este por la firma Consumer Reports entre más de 1000 adultos estadounidenses, el 43% de quienes poseen un smartphone cree que su celular está grabando conversaciones sin su consentimiento. Sin embargo hasta la fecha los investigadores aseguran no haber podido encontrar ninguna evidencia de que se esté practicando un nivel de espionaje de esa magnitud.

Uno de los referentes del tema que lo entienden así es Michael Covington, vicepresidente de la empresa de seguridad móvil Wandera, quién en una reciente entrevista comentó que sus investigadores no encontraron evidencia de grabaciones secretas. Su estudio se centró en aplicaciones de alto perfil conocidas para la recopilación de datos a gran escala, incluidas Amazon, Chrome, Facebook, Instagram y YouTube.

“Aún así, lo que más miedo da, es que hay otras formas mucho más eficientes de aprender todo sobre una persona sin tener que escuchar las conversaciones privadas”, aseguran desde Nextcel, un sitio argentino especializado en celulares que realizó su propio estudio sobre la cuestión.

De acuerdo con ese estudio, “la grabación de audio, transcripción y análisis de las conversaciones no es una forma eficiente de reunir la inteligencia de mercado necesaria para direccionar la publicidad. Principalmente por el alto costo computacional necesario para realizar esto a gran escala”, señala al ingeniero Pablo Escudero, uno de los fundadores Nextcel.

No obstante, “esto no quiere decir que los gigantes tecnológicos no puedan hacerlo, sino que al día de hoy aún no es viable a gran escala”, comenta Escudero.

Lo mismo señala el abogado especialista en nuevas tecnologías Raúl Martínez Fazzalari. “Si bien hoy existen todas las posibilidades técnicas para que los dispositivos digitales nos escuchen, en la realidad se trata sólo de una conjetura. No existe ni una sola denuncia referida a esto y si existiera nos encontraríamos en nuestro país frente a varios delitos”, asegura.

Ocurre que “las conversaciones privadas están amparadas en la Argentina tanto por la Constitución como por el Código Penal. Si esa conversación privada fuera interceptada por un tercero éste estaría cometiendo un delito. Pero si ese tercero diera participación a una cuarta persona (vendiendo, por ejemplo, los datos) estaríamos frente a un nuevo delito”, explica el especialista.

“De todos modos -entiende Fazzalari- tampoco es tan simple como que la escucha derive en la oferta de un producto. Hay un proceso posterior que implicaría la venta de datos y no hay denuncias sobre eso. En todo caso, si las hubiera, también serían casos muy difíciles de probar”.

PUBLICIDAD ON LINE

Existen en la actualidad muchas otras formas efectivas a la hora de recopilar datos sobre las personas. Desde los gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Uber hasta el más pequeño de los desarrolladores de apps registran habitualmente la información personal del usuario (nombre, fechas de nacimiento, información de tarjetas de crédito, etc) simplemente solicitándola en un formulario de registro.

Muchos también rastrean su ubicación en todo momento, utilizando el GPS de su teléfono, IP o redes WiFi a las que se ha conectado.

Incluso Facebook monitorea las acciones realizadas más allá de los límites de su propia plataforma gracias a un pequeño archivo de imagen transparente conocido como Facebook Pixel que se coloca en sitios web a través de Internet para rastrear lo que se ve y lee en un sitio web.

Al indagar sobre la cuestión, investigadores de la Universidad de Boston encontraron que 9,000 aplicaciones de Android estaban tomando en secreto capturas de pantalla o grabando videos de la actividad de los teléfonos inteligentes y enviándolas a terceros. Incluso en un caso una aplicación de entrega de alimentos grabó un video de la actividad del usuario y lo compartió con una empresa de análisis de datos.