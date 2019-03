Un diputado bonaerense busca derogar el uso de la expresión “30 mil desaparecidos”

El diputado bonaerense Guillermo Castello, que integra el bloque de Cambiemos, presentó un proyecto que busca derogar la ley que obliga a usar la expresión “30 mil desaparecidos”.

Con esta iniciativa, el legislador, que responde políticamente a Elisa Carrió, busca que se deje sin efecto el contenido de la ley 14.910.

Dicha norma obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida”.

“Hace dos años se sancionó la ‘Ley de la No Verdad’. Dice que los desaparecidos son 30.000 aunque no haya pruebas. Debemos combatir la imposición estatal. Esta norma restringe, toda discusión de un tema en el que no está dicha la última palabra”, indicó.