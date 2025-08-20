Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Alarma sanitaria por la caída de donantes de sangre

Alarma sanitaria por la caída de donantes de sangre
20 de Agosto de 2025 | 02:26
Edición impresa

El llamado a la comunidad de nuestra zona “para evitar una situación crítica”, debido a la fuerte caída de donantes voluntarios de sangre, que fue formulado por el Centro Regional de Hemoterapia platense, vuelve a poner de relieve la importancia de contar con suficientes personas dispuestas a concretar un gesto solidario, del cual dependen muchas vidas.

Como se sabe, desde la institución sanitaria, ubicada en 71 entre 26 y 27, informaron que la cantidad de personas que se acercan a donar cayó un 50 por ciento en el último tiempo: la media diaria es de 100 donantes, pero actualmente apenas oscila entre 40 y 60, lo que compromete el abastecimiento necesario para hospitales y clínicas de la Región.

Una especialista señaló que las transfusiones son vitales para la recuperación de la salud de muchos pacientes y para mejorar la calidad de vida de otros. Por eso, hizo una llamado comunitario a acercarse tanto a la sede -de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12- como a las colectas externas que se realizan en distintas instituciones de la ciudad.

Detalló además que el Centro de Hemoterapia platense abastece de sangre y de hemoderivados, como el plasma y las plaquetas, a todo el corredor central de la provincia de Buenos Aires, desde la zona de la costa hasta el límite con La Pampa. “Desde La Plata enviamos sangre en condiciones de ser transfundida para todos los pacientes”, añadió. Se sabe que son más de cien hospitales y centros de salud los abastecidos desde el Centro de Hemoterapia.

Cabe consignar que, al par de la generosidad de muchos dadores voluntarios, desde hace mucho tiempo ha sido constante la prédica del Centro de Hemoterapia de apelar a la comprensión y solidaridad de los donantes platenses en el sentido de poder contar con un suficiente stock de hemocomponentes.

Se conoce que los componentes sanguíneos son indispensables para la sobrevida de quienes sufren hemorragias, trasplantes, accidentes y múltiples enfermedades. Así también, se explicó que la sangre obtenida en una donación se separa para que cada paciente reciba el componente que necesita.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Poco turismo en Las Vegas: ¿por culpa de Trump?

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Como se ha dicho aquí en otras ocasiones, está claro que el único camino posible para corregir la situación es la realización de campañas permanentes e intensivas de concientización que, en primer lugar, notifiquen a la sociedad de este problema que, como se dijo, resulta en general desconocido.

Y en segundo término, que se instale con claridad y profundidad la importancia de contar, en forma constante, con la sangre necesaria para poder atender todas las emergencias médicas. Una importancia de la cual depende, muchas veces de manera dramática, la vida de muchos pacientes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Homenaje a los campeones de 1975, a 50 años del título

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Heroico Racing: eliminó a Peñarol en un partido para el infarto
Últimas noticias de Opinión

Pronunciamiento inédito: la Corte Interamericana reconoce el derecho al cuidado

Acelerar con lo que se dice

La degradación de la política

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Deportes
Estudiantes va por el pase a cuartos de final
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Con los tucumanos, el lunes 1 de setiembre a las 17 en el Bosque
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Investigan un abuso a una beba de seis meses
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Espectáculos
VIDEO. Gime Accardi: “Cometí un error, me hago cargo”
Campanella se metió en la polémica por Homo Argentum
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla