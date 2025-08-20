Alarma sanitaria por la caída de donantes de sangre

El llamado a la comunidad de nuestra zona “para evitar una situación crítica”, debido a la fuerte caída de donantes voluntarios de sangre, que fue formulado por el Centro Regional de Hemoterapia platense, vuelve a poner de relieve la importancia de contar con suficientes personas dispuestas a concretar un gesto solidario, del cual dependen muchas vidas.

Como se sabe, desde la institución sanitaria, ubicada en 71 entre 26 y 27, informaron que la cantidad de personas que se acercan a donar cayó un 50 por ciento en el último tiempo: la media diaria es de 100 donantes, pero actualmente apenas oscila entre 40 y 60, lo que compromete el abastecimiento necesario para hospitales y clínicas de la Región.

Una especialista señaló que las transfusiones son vitales para la recuperación de la salud de muchos pacientes y para mejorar la calidad de vida de otros. Por eso, hizo una llamado comunitario a acercarse tanto a la sede -de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12- como a las colectas externas que se realizan en distintas instituciones de la ciudad.

Detalló además que el Centro de Hemoterapia platense abastece de sangre y de hemoderivados, como el plasma y las plaquetas, a todo el corredor central de la provincia de Buenos Aires, desde la zona de la costa hasta el límite con La Pampa. “Desde La Plata enviamos sangre en condiciones de ser transfundida para todos los pacientes”, añadió. Se sabe que son más de cien hospitales y centros de salud los abastecidos desde el Centro de Hemoterapia.

Cabe consignar que, al par de la generosidad de muchos dadores voluntarios, desde hace mucho tiempo ha sido constante la prédica del Centro de Hemoterapia de apelar a la comprensión y solidaridad de los donantes platenses en el sentido de poder contar con un suficiente stock de hemocomponentes.

Se conoce que los componentes sanguíneos son indispensables para la sobrevida de quienes sufren hemorragias, trasplantes, accidentes y múltiples enfermedades. Así también, se explicó que la sangre obtenida en una donación se separa para que cada paciente reciba el componente que necesita.

Como se ha dicho aquí en otras ocasiones, está claro que el único camino posible para corregir la situación es la realización de campañas permanentes e intensivas de concientización que, en primer lugar, notifiquen a la sociedad de este problema que, como se dijo, resulta en general desconocido.

Y en segundo término, que se instale con claridad y profundidad la importancia de contar, en forma constante, con la sangre necesaria para poder atender todas las emergencias médicas. Una importancia de la cual depende, muchas veces de manera dramática, la vida de muchos pacientes.