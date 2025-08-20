Kicillof, contra Milei: “Paralizó 85 centros infantiles”

El gobernador, Axel Kicillof, volvió a contrastar ayer su gestión con la administración de Javier Milei y denunció que el Presidente paralizó “85 centros” de desarrollo infantil en territorio provincial.

“A pesar de todas las dificultades que nos genera el gobierno nacional, estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad”, sostuvo Kicillof al inaugurar un nuevo centro de desarrollo infantil en Malvinas Argentinas junto al ministro de Infraestructura y candidato a senador, Gabriel Katopodis.

En ese marco, aseguró que el Ejecutivo nacional detuvo obras en 85 centros de desarrollo infantil, ante lo que resolvió, dijo, “asumir la responsabilidad de finalizar cada uno de estos centros”.

“Es muy clara la diferencia de prioridades (entre su propuesta y la libertaria) y este 7 de septiembre contamos con una oportunidad de oro: el límite lo va a poner la gente con la boleta de Fuerza Patria”, cerró el mandatario provincial, que se encuentra en plena campaña para las elecciones bonaerenses de medio término.