¡Tremendo triunfazo de Racing! Le ganó a Peñarol en la última pelota y jugará con Vélez en cuartos de la Copa Libertadores

19 de Agosto de 2025 | 23:23

Racing escribió una de esas páginas que quedan grabadas en la memoria colectiva de su gente. En un Cilindro colmado y cargado de expectativa, el equipo de Avellaneda logró revertir una serie que venía cuesta arriba frente a Peñarol, y con un triunfo por 3 a 1 avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La noche del martes se convirtió en un desahogo y en una demostración de carácter, después de la derrota 1 a 0 sufrida en Montevideo en el partido de ida.

El inicio de la revancha fue un torbellino. Racing sabía que debía salir a buscar el resultado desde el primer minuto y lo consiguió gracias al olfato goleador de Adrián “Maravilla” Martínez, que a los seis minutos desató la euforia de la tribuna con un derechazo que abrió el marcador. Sin embargo, la alegría inicial se vio rápidamente ensombrecida por la respuesta del conjunto uruguayo: Nahuel Herrera sorprendió a la defensa académica y enmudeció al estadio con un empate transitorio a los catorce minutos. Ese golpe obligaba a Racing a marcar al menos dos tantos más para evitar la eliminación.

La tensión fue el condimento que atravesó todo el encuentro. Racing insistió con la presión alta y las asociaciones en ataque, mientras que Peñarol apostó a la contra y al orden defensivo, sabiendo que el gol conseguido le daba aire en la serie. Pero el conjunto dirigido por Gustavo Costas no se rindió. En el segundo tiempo, Franco Pardo apareció como héroe inesperado: con un cabezazo impecable puso el 2 a 1 que devolvió la ilusión. Desde ese momento, el Cilindro se transformó en un hervidero. Y la clasificación terminó de sellarse en los minutos finales, cuando Racing consiguió el tercer tanto que hizo estallar el grito contenido de más de 40 mil hinchas. Fue el gol de la tranquilidad, el que confirmó el pasaje a cuartos con un global de 3 a 2.

La noche, además, estuvo teñida de épica por la manera en que Racing se sobrepuso a la adversidad. No solo tuvo que remar contra el resultado adverso de la ida, sino también contra la presión de un rival histórico como Peñarol, que mostró su jerarquía en los momentos más calientes. Sin embargo, la Academia encontró en la fortaleza colectiva y en el empuje de su gente el combustible necesario para imponerse y seguir soñando con la Libertadores.

El rival en la próxima instancia ya está definido: será Vélez Sarsfield, que horas antes había vencido 2 a 0 a Fortaleza y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final. Con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván, el Fortín mostró solvencia y contundencia para dejar en el camino al conjunto brasileño. El cruce entre Racing y Vélez promete ser uno de los más atractivos de la próxima ronda, con dos equipos argentinos que llegan con confianza y argumentos futbolísticos sólidos.

