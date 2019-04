Bailando por una ducha: Brédice dice que va a lo de Tinelli porque “no puedo pagar el agua”

| Publicado en Edición Impresa

Al calor de un año electoral muy picante, en el que el propio Marcelo Tinelli suena como candidato a gobernador, la farándula no se priva de expresar lo que piensa y siente sobre la actualidad nacional. Inclusive, cuando se trata de decir que nunca votarían por el oriundo de Bolívar.

Pero la última novedad al respecto la dio la actriz Leticia Brédice. Lejos de querer demostrar una postura de diva, ella fue muy honesta con su situación económica y confesó que le resulta muy difícil pagar las cuentas, a veces con cifras importantes.

“Tenía una película en México y no salió y bueno... ¿cómo hago con esos 10 mil pesos de (la empresa de agua porteña) Aysa? Es una realidad. Es un tema la Argentina, está muy complicado...”, explicó la actriz en diálogo con CNN Radio. “Voy al Bailando este año porque no se puede pagar ni el agua”.

Sin embargo, si bien ya empezó a ensayar y está “contenta” con las primeras pruebas, admitió que no cree que sea una buena experiencia para ella, porque no comulga con la parte estética que requiere el programa, más en una edición aniversario como la que se viene.

“No siento que sea para mí. A mi me gusta el tema de la humanidad por mi trabajo… el ‘Bailando’ es un programa donde la imagen es importante”, comparó.

“Yo disfruto un montón. Lo que más me gusta es compartir con la gente del espectáculo. Yo no me la creo, no me importa ser la uno, la dos o la última. Voy a hacer un show”, cerró Brédice sobre su primera incursión en la pista más famosa de la tele.

Y abriendo una grieta que sumó un nuevo frente estas semanas. Además de los actores que nunca votarían a Cristina, y los que nunca votarían a Macri, ahora aparecieron los que nunca votarían ¡a Tinelli! Alfredo Casero, Jorge Rial, Mario Pergolini, Moria Casán, Julian Weich, Luis Brandoni...