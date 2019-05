Con la paciencia “seca”: se agudiza el malestar vecinal por la escasez de agua

Desde distintos sectores del casco urbano aseguran que hace una semana que apenas sale líquido de las canillas. La zona de Parque Castelli es una de las más complicadas. Otros damnificados se reúnen hoy en 8 y 71

Ya es cosa de todos los días. En diferentes barrios se agudizan los problemas por el servicio de agua. Algunos, como aquellos vecinos que viven en la zona de Parque Castelli tuvieron -en la última semana- todo tipo de contratiempos e incomodidades a raíz de la falta de agua, de acuerdo a lo que se les informó la baja presión se debió a la rotura de una bomba ubicada en 19 y 66.

“La falta de agua ahora se extiende todo el año, hace 72 horas que estamos sin servicio y Absa permanece en el mas vergonzoso silencio”, denunció María Puig, una de las vecinas afectadas que vive en 20 y 70.

En el barrio las canillas secas ya son cosa de todos los días y califican la situación como un “calvario” porque no pueden hacer cosas tan elementales como cocinar, lavar platos o la ropa.

“Lo curioso es que esto nos pase cuando nos enteramos que se hicieron obras tan importantes en la planta potabilizadora de Punta Lara”, se quejó un vecino.

No era diferente el panorama en 17 entre 63 y 64 . “Me sumo a las quejas y reclamos por falta de suministro de agua corriente; no se llenan los tanques con las consecuencias que eso tiene en nuestras viviendas”, agregó Liliana González, otra de las damnificadas por la baja presión.

COSA DE TODOS LOS DíAS

Es que el mayor reclamo de los vecinos se produjo porque la falta de agua ya no es algo coyuntural y que obedece a problemas concretos, según dijeron.

Cristina, de calle 67 entre 20 y 21, sostuvo que desde hace aproximadamente 20 días están sin servicio de agua.

“Hay días que no tenemos ni lo suficiente para el uso del baño”, dijo la vecina y agregó que hace tiempo que no se puede dar una ducha caliente y que debe lavarse juntando agua en fuentones “como se hacía hace 100 años”, agregó.

Con el común denominador de no encontrar un canal que de respuesta a las necesidades de contar con un servicio óptimo, en las últimas horas se multiplicaron los llamados a EL DIA.

“Sigo sin agua desde hace como 20 días; soy de la zona de 65 y 20, ya no sabemos qué hacer, llamamos y llamamos y nada. Estamos desesperados”, afirmó una mujer que exigió que Absa le brinde una solución definitiva a su problema.

En 43, entre 23 y 24 muchos vecinos contaron que tienen que apelar al uso de bombas para llenar los tanques de agua porque usualmente hay problemas de presión, sin embargo ayer no alcanzó ni con esos equipos.

“Siempre tenemos problemas con la presión, pero hoy el agua sale a borbotones con ruido y marrón como si fuera chocolate”, dijo una vecina.

“Desde el 19 de marzo hay baja presión en la zona y pese a los reclamos no conseguimos una solución”

Juan Carlos Bonino, 71 y 20

“Los problemas de falta de agua ya no son cosa del verano, en el barrio llevamos 72 horas sin servicio”

María Puig, 20 y 70

“Tengo que comprar agua para el consumo y llevar la ropa al lavadero porque no hay ni una gota”

Liliana González, 17 y 63

Juan Carlos Bonino aseguró ayer que desde el 19 de marzo su vivienda está con baja presión, “un inspector de Absa el 3 de mayo pasado revisó todo y dijo que el problema está en una bomba de 19 y 66, pero hasta la fecha no lo repararon”, dijo el vecino domiciliado en 71 ente 20 y 21.

En todos los casos se informó que a pesar de formular varios reclamos los problemas con la presión del agua no aminoraron.

“En 16 entre 63 y 64 no hay presión, no sube al tanque, no podemos bañarnos ni higienizar baños ni la casa”, contó una vecina que compra bidones para el consumo y se ve obligada a llevar la ropa a un lavadero porque no puede poner en funcionamiento el lavarropas sin riesgo a quemarlo por falta de agua.

“La boleta a pagar es cara y el servicio sumamente ineficiente”, sostuvo.

En la zona norte se comunicó que 15 días atrás se realizó un reclamo en Absa por dos pérdidas que inundan de agua las veredas de 486 y 23.

“Pagamos bastante caro por un mal llamado servicio, ya que la empresa nunca invirtió lo necesario para evitar que todo esto suceda, y tampoco realiza las reparaciones necesarias, para que algo tan vital como el agua, llegue a los vecinos”, se indicó.

Ante los numerosos reclamos, se recibió como respuesta la visita de operarios que, según dijeron los vecinos, solo miraron las instalaciones y prometieron enviar “la cuadrilla”.

Pero también recibieron en la zona a otros empleados que fueron para reparar la vereda, sin antes haber arreglado la rotura de las cañerías que deja fluir el agua hacia la calle.

“Una señorita que atiende los teléfonos nos dijo que no llamáramos mas”, señaló otro de los vecinos que ya no sabe a quien apelar para tener el servicio de agua potable por el que paga cada mes.

Quejas similares se registraron también en zonas de Gonnet, City Bell y Ringuelet.

También denunciaron baja presión de agua los vecinos de 53 entre 30 y 31.

“Por momentos hay un poco de agua, pero la situación está complicada desde el 6 de mayo pasado, llamamos a la empresa, pero no sabemos ni qué pasa ni cuándo se solucionará”, señaló un vecino de esa zona.

En tanto hoy a las 15 se reunirán vecinos de distintos barrios en la Asociación Cultural La Vecindad de 8 y 71 para hacer un reclamo conjunto ante Absa. Esperan que se sumen los vecinos que sufren periódicos cortes de agua, baja presión o servicio irregular.

Absa fue consultada por estos problemas, pero hasta el cierre de la edición no se recibió ninguna respuesta vinculada a la prestación en los barrios que denunciaron deficiencias.