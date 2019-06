“No vi el partido de River porque fui al Teatro Colón”

Alfaro recurrió a la ironía para responder la consulta de los periodistas sobre la obtención de la Recopa por parte del equipo de Gallardo

| Publicado en Edición Impresa

Gustavo Alfaro y su esposa, en el Teatro Colón de Bs. As./ Twitter

Gustavo Alfaro mide sus palabras cada vez que los periodistas le hacen preguntas en torno a un tema determinado. Trata de no declarar nada fuera de lugar para no herir suceptibilidades o para que lo saquen de contexto. Ayer, entrenador de Boca, por ejemplo, recurrió a la ironía cuando fue consultado sobre la Recopa Sudamericana que obtuvo River en su estadio, al responder que no había visto el triunfo “millonario” porque asistió al Teatro Colón a ver un espectáculo de ópera y ballet.

“No vi el partido porque estuve en el Teatro Colón, adonde fui a ver una obra para la que ya había sacado las entradas hace tiempo. Fui a ver El Corsario, un Ballet inspirado en el poema de Lord Byron, muy interesante”, dijo el DT “xeneize” en la rueda de prensa realizada tras el entrenamiento de Boca.

Así, Alfaro eludió hablar de la victoria de River por 3-0 en su estadio ante Paranaense de Brasil, por la Recopa Sudamericana, el décimo título que obtiene Marcelo Gallardo como técnico de River y que lo convirtió en el DT más ganador de la historia del club de Núñez.

Alfaro, como entrenador de Boca, no enfrentó aún a River desde que llegó al club de la Ribera, en enero pasado. Como posibilidades para lo que resta del año, el Superclásico podría darse nuevamente en la Copa Libertadores 2019 (ambos equipos están clasificados para octavos de final), en la Copa Argentina y en la Superliga, cuyo sorteo para la edición 2019/2020 se hará a fines de junio o comienzos de julio.

LISANDRO LÓPEZ ENTRENÓ CON NORMALIDAD

El zaguero Lisandro López, una de las figuras de Boca, entrenó ayer con normalidad luego de haber superado una contractura en el aductor derecho y no corre riesgo su presencia en la final de la Copa de la Superliga ante Tigre.

López, quien llegó a La Boca en enero pasado procedente del Genoa de Italia y se afianzó como titular en la defensa con actuaciones sólidas y goles, como el que anotó el domingo pasado en la victoria sobre Argentinos por 1-0 en las semifinales de la Copa de la Superliga, había generado cierta preocupación cuando abandonó antes del final la práctica que el equipo efectuó ayer.

El defensor surgido de Chacarita dejó su lugar a Kevin Mac Allister por la molestia muscular que inquietó al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, dado que Boca ya tendrá dos bajas muy sensibles en la final, las de los volantes Nahitan Nández e Iván Marcone, ambos suspendidos.

Boca realizó una práctica de fútbol en la que Alfaro siguió buscando variantes para reemplazar a dos piezas claves, con la certeza de que el colombiano Campuzano será uno de los elegidos y el otro podría ser el juvenil Nicolás Capaldo. Se presume que la formación del equipo recién se sabrá luego de la práctica con pelota detenida de hoy.