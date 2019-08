“Nos quedamos con mucha bronca porque el partido estaba para poder ganarlo”

Reconoció que en el primer tiempo el Pincha pudo estirar la diferencia, pero que en el complemento fueron muy “predecibles”

Luego del partido del domingo, uno de los jugadores más requeridos por la prensa fue Ángel González, el mendocino que hasta pocos meses era jugador de Godoy Cruz. POr eso los periodistas locales lo consultaron y fue el único jugador de Estudiantes que se detuvo para hablar; el resto se dirigió rápidamente al colectivo que trasladó a la delegación desde el Malvinas Argentinas al Sheraton hotel, en donde el plantel almorzó antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

“Hicimos un gran primer tiempo, en donde fuimos los dominadores del juego pero lamentablemente no pudimos sostener el ritmo en la segunda parte, en donde Godoy Cruz en un ráfaga nos convirtió los dos goles. Pagamos muy caras las desatenciones y es algo que tenemos que revisar para lo que se viene. Falta mucho aún en el torneo y tenemos que apuntar a repetir lo de la primera etapa”, arrancó analizando el volante, que tuvo participación en el gol de Federico González y luego participó de otra jugada con peligro de gol.

“El fútbol es así, uno tiene algunos desconcentraciones y las paga cara. Godoy Cruz, si bien no venía bien, tiene muy buenos jugadores en ataque y no te perdonan si les das la posibilidad”, continuó con su análisis.

Para González, Estudiantes había hecho méritos en el primer período para hacer un gol más, que le hubiera dado más tranquilidad. “Creo que el 1-0 del primer tiempo es un resultado corto, merecimos irnos con uno más amplio. Generamos muchas posibilidad y solamente pudimos concretar la primera. En el fútbol argentino, en donde todo es muy parejo y los partidos generalmente se ganan por detalles, lo pagás caro. Lo dice el dicho, los goles que no metés en un arco te los hacen en el otro. Por eso nos vamos con bronca principalmente, porque creemos que estaba para ganarlo”.

No obstante el jugador Pincha reconoció errores del equipo en el segundo tiempo, cuando perdió frescura y modificó la forma de atacar que le había dado buenos resultados en la parte inicial. Estudiantes fue demasiado inocente en defensa y careció de argumentos ofensivos como para torcer la historia. “Creo que todos bajamos el rendimiento en el segundo tiempo. Sentimos los dos goles en contra, por un lado, y después Godoy Cruz se cerró bien en el fondo y no supimos como entrarle”, sentenció.

“En el segundo tiempo nuestros ataques fueron muy predecibles, no tuvimos profundidad y Godoy Cruz aprovechó los pelotazos, jugando a la segunda pelota, en donde no estuvimos finos. Si bien sobre el final intentamos llegar al empate, se nos hizo cuesta arriba y nos quedamos sin nada”, analizó en la parte del vestuario visitante, en donde recibió todo el cariño de algunos hinchas locales que se acercaron para saludarlo.

En la previa, inclusive, la dirigencia de Godoy Cruz le entregó una plaqueta por su paso por la institución, que todavía tiene un porcentaje de su ficha, más allá que ahora esté jugando en Estudiantes.

PARA GONZÁLEZ, “TODAS SON FINALES PARA ESTUDIANTES”

En relación al próximo partido, contra Vélez en el estadio Ciudad de La Plata, el extremo por la derecha no dudo en mantener la confianza en su equipo. “Tenemos que estar tranquilos ahora e ir a buscar el triunfo el viernes ante Vélez, un rival siempre complicado. Para nosotros son todas finales y hay que tomarlas de esa forma”.

“No va a ser un partido fácil el del viernes. Seguramente con Gabriel (Milito) analizaremos lo que hicimos mal para poder tener revancha ante Vélez. Nosotros tenemos que dejar lo mejor para volver al triunfo ante nuestra gente y seguir sumando puntos, que es lo más importante”, declaró respecto al partido contra el Fortín, que en la fecha pasada logró un resonante triunfo 3-1 sobre Newell’s y que este año le ganó con justicia a Estudiantes en la cancha de Quilmes.

Por último habló de su paso por el Tomba, el club que lo formó y que le dio la chance de jugar en Primera. “Estoy re contra agradecido a Godoy Cruz, siempre lo dije. Me formé acá, jugué hasta hace poco y estoy acá gracias a todo lo que hice con esa camiseta. Pero ahora igualmente estoy muy dolido por la derrota porque soy parte de Estudiantes”, no dudó en remarcar.

“Me estoy sintiendo bien en Estudiantes, el equipo me recibió muy bien y el técnico me da la confianza para jugar. Obviamente que aún tengo muchísimo más para dar y ojalá pueda mostrar mi mejor versión de acá en adelante”, continuó respecto a su nuevo ciclo en el Pincha, club al que llegó hace dos meses luego de una gran temporada en Godoy Cruz. Por eso mismo varios clubes se lo quisieron llevar y entre otros Independiente, que a último momento estuvo a nada de quedárselo. Finalmente Sebastián Beccacece tuvo que interceder para no complicar a su amigo Gabriel Milito, porque de lo contrario el jugador hubiese recalado en Avellaneda. Hoy disfruta su presente en el Pincha.