Para supermercadistas, sin acuerdo la vuelta del IVA impactaría duramente en alimentos

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, advirtió hoy que la aplicación del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica alimentaria podrían "impactar duramente" sobre los precios, por lo que valoró positivamente el acuerdo para absorber esa alícuota.



"Desde hace varias semanas venimos advirtiendo que la culminación del decreto (que redujo el IVA a 0) iba a impactar duramente sobre el precio, por eso esperamos que en este acuerdo estén todas las partes firmes para mantenerlo y sostenerlo en el tiempo", afirmó el presidente de FASA en declaraciones radiales.



Ayer por la tarde, el Gobierno nacional, los supermercados y los productores llegaron a un acuerdo para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció a la medianoche, y que habían sido aplicados por el ex presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral.



"Hubo un acercamiento con sectores supermercadistas para no trasladar a precios totalmente la alícuota por la finalización del decreto de la tasa cero” y en el que en el que "aceptaron el compromiso de dividir en partes la absorción" del incremento, explicó Palpacelli.



Sobre la aplicación inicial de la medida, el empresario explicó que "la tasa cero lo que hizo fue equilibrar y retrotraer el aumento que hubo producto de la devaluación de agosto, ese 20% de aumento en la primera etapa hizo que los productos de la canasta básica absorbieran el impacto y el incremento".



"Si no se hubiese quitado el IVA en ese momento estaría más alto el nivel de precios, que es lo que ocurriría ahora de trasladarse la alícuota porque el impuesto impacta sobre el precio de venta al público", reseñó.



Tras analizar "un resentimiento del consumo importante durante los últimos 18 meses, al que los productos de la canasta básica no escapan" el presidente de FASA destacó que "la medida colaboró" a moderar la caída, aunque dejó aspectos negativos como la acumulación del crédito fiscal en favor de las empresas que "generó problemas financieros en las cadenas" supermercadistas.



Palpaceli también aseguró que el sector está "muy expectante por la implementación de la Tarjeta Alimentaria porque es necesaria una reactivación urgente del consumo. Si todas las medidas se vuelcan rápidamente van a ayudar a salir del estancamiento”.



"Hoy nos cuesta equilibrar los cuadros de costo de las estructuras comerciales por la pérdidas de unidades que viene sufriendo. Romper con esta recesión es un gran desafío que las empresas estamos esperando", finalizó el supermercadista.



Según se acordó ayer, el porcentaje del IVA en la leche será de 0% absorbido por las empresas con lo cual no habrá cambios en el precio para los consumidores y en otros productos crece progresivamente hasta el 10%.



Al tiempo de abrir una mesa de negociación durante los próximos 30 días, los productores y supermercados acordaron absorber un 14% del tributo para minimizar el traslado del IVA a partir de este primero de enero.