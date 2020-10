Zulemita Menem desembarca en la política bonaerense

Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Saúl Menem, anunció a través de redes sociales su “vocación real y voluntad cierta de hacer política” en la provincia de Buenos Aires y adelantó que recibió un ofrecimiento de parte del Partido Federal para los comicios legislativos del año próximo. “Yo voy a jugar sola, no voy a estar con ninguno que esté en los extremos”, advirtió a través de la red social Twitter.

