Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Tensión en Provincia Unidas: Schiaretti impulsó el espacio en otros distritos y provocó el enojo de los gobernadores

El acuerdo fue que sólo competirían en las provincias que gobiernan. Pero el cordobés habría promovido armados en otros territorios, generando el fastidio de los impulsores

Tensión en Provincia Unidas: Schiaretti impulsó el espacio en otros distritos y provocó el enojo de los gobernadores
18 de Agosto de 2025 | 10:25

Escuchar esta nota

El cierre de alianzas y candidatos para las elecciones legislativas del mes de octubre trajo un inesperado posible conflicto para el grupo de cinco gobernadores que acaban de lanzar el espacio "Provincia Unidas", con el que buscan constituirse como alternativa a La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Sucede que lo que se había concebido como una coalición electoral limitada a los distritos que gobiernan, se extendió a otras jurisdicciones sin su aval, según publica el diario La Nación, provocando un conflicto que amenaza con tensionar alianzas estratégicas y generar posibles derrotas no previstas. Y el señalado por lo bajo de estar detrás de esta maniobra es Juan Schiaretti.

El pasado 30 de julio, en la Casa de Chubut, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, de Jujuy, Carlos Sadir, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se presentaron como un frente común para competir contra los libertarios y el kirchnerismo. El acuerdo inicial era claro que sólo presentarían candidatos en sus propias provincias.

Sin embargo, una semana después, listas con el sello de "Provincias Unidas" aparecieron en al menos otros siete distritos. En los entorno de los algunos mandatarios provinciales no tienen dudas sobre quién fue el responsable: "Schiaretti fue el responsable".

La sospecha es que el cordobés habría utilizado la insignia de los gobernadores para apuntalar un armado nacional que le permita volver a impulsar su carrera presidencial para 2027. La base de este armado es "Hacemos por nuestro país", el partido que Schiaretti y Florencio Randazzo fundaron para las elecciones de 2023. Ahora, este espacio se inscribió bajo el nombre de la nueva coalición.

LE PUEDE INTERESAR

Un grupo de ballenas sorprendió a turistas en un avistaje frente a Mar del Plata

LE PUEDE INTERESAR

Paros y marchas en Mar del Plata: docentes y nodocentes de la UNMDP rechazan ajuste

Esta jugada no consultada de Schiaretti no sólo habría roto el pacto inicial, sino que generó tensiones con potenciales aliados, como por ejemplo en En San Juan, donde se inscribió una alianza de "Hacemos" junto a la Coalición Cívica y el Partido Socialista bajo el sello de "Provincias Unidas". Esa lista, encabezada por Emilio Baistrocchi, deberá enfrentarse al oficialista Marcelo Orrego, un gobernador a quien los fundadores de "Provincias Unidas" aspiraban sumar a su esquema. La contradicción provocó un fuerte malestar entre los gobernadores que dieron forma al nuevo espacio.

Una situación similar se vive en Mendoza, donde el sello federal será utilizado para competir contra la lista del oficialista Alfredo Cornejo, un aliado que optó por cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza.

Y en provincia de Buenos Aires, el escenario es aún más complejo. Si bien el sello se inscribió, el apoyo de los gobernadores no fue inmediato, porque saben que sería "comprar un resultado adverso", sentenció una fuente cercana a Ignacio Torres. El temor es que la alta polarización en el distrito, con el "plebiscito" entre Axel Kicillof y Javier Milei, afecte el desempeño de la coalición.

Más allá de los riesgos electorales, la principal preocupación de los gobernadores es la construcción de un frente a largo plazo que pueda promover una fórmula presidencial competitiva en 2027. Para ello, es fundamental afianzar una identidad común, centrada en la renovación y la gestión. La inclusión de listas sin su aval, especialmente en distritos complejos y polarizados, debilita esta identidad y genera un desafío de cohesión.

Además de los casos de San Juan, Mendoza y Buenos Aires, el sello de "Provincias Unidas" también fue utilizado en Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja y Catamarca sin el consentimiento explícito de los gobernadores fundadores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata

Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús
Últimas noticias de Política y Economía

Tandil licita obra de alcantarillas en el Parque Industrial

Tandil: la Asamblea por las Sierras reclamó tras las explosiones

Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes

Rechazaron el pedido de Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, para que Milei elimine los posteos en su contra
Deportes
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Jugó en Gimnasia, Troglio lo sacó de Honduras y ayer arruinó la tarde de Estudiantes: la historia de Rodrigo Auzmendi
El Santos de Neymar perdió 6-0 como local, echaron al DT y suena un argentino para reemplazarlo
VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
Policiales
Hay fecha de juicio para el remisero Tagliaferro por falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Loma
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
Espectáculos
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Pampita y Martín Pepa ¡reconciliados! Las fotos que confirmarían la nueva apuesta por el amor
"Homo Argentum" se convirtió en el cuarto mejor estreno nacional: superó a Marvel y Jurassic Park 
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
Moria Casán celebró sus 79 años: la diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo
Información General
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla