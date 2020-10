El hockey de la Ciudad pega la vuelta con los entrenamientos

A través de un comunicado, la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires informó que la semana próxima, aquellos clubes del AMBA enrolados en dicha entidad, podrán volver a la actividad tras siete meses de impasse por la pandemia de coronavirus.

En tal sentido, los clubes de nuestra ciudad (Santa Bárbara, Universitario, Estudiantes, Gimnasia, San Luis y Everton) podrán retomar los entrenamientos con los correspondientes protocolos y medidas de seguridad sanitaria.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio estarán regresando a las prácticas solamente las categorías mayores y solamente lo harán en la parte física dividido en turnos. En principio sería dos veces por semana de manera presencial en el complejo de cada institución; mientras que también continuará el intercambio virtual por medio de la plataforma de Zoom.

“El funcionamiento de los entrenamientos grupales al aire libre (sin contacto y sin compartir elementos) se realizarán en espacios públicos y en establecimientos deportivos públicos y privados con el objeto de prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos generales del Covid-19, respecto de empleados y concurrentes a las actividades y que puedan, asimismo, tomar las medidas o implementar un plan de acción a seguir ante la ocurrencia de casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos acorde a las normas dictadas por los organismos jurisdiccionales”, indica el comunicado de AHBA.

A propósito, se agrega que “dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño o adolescente. Trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial” para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Durante el desarrollo de la actividad se podrá optar por el uso de máscaras, exclusivamente para la actividad física de baja intensidad. Se deberán mantener constantemente las distancias interpersonales y la capacidad máxima de personas dependerá de los metros cuadrados disponibles con un máximo de 10 personas por grupo. El espacio será delimitado por conos, líneas o similares. En lo que respecta a las actividades físico-deportivas que usualmente implican contacto físico se limitarán a trabajar técnicas de movimiento y acondicionamiento físico que no requiera de contacto entre los concurrentes. Los materiales no se podrán compartir en ningún momento de la sesión de entrenamiento. Cada usuario contará con un pack de materiales (colchonetas, bandas elásticas, bicicletas, elementos de peso libre, etc.). La higiene de los mismos se realizará antes y después de cada clase y será supervisada por los profesores”, resume el comunicado.