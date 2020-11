En patota, golpearon salvajemente a un joven para robarle en 58 y 16

Un joven de 19 años fue víctima en la madrugada de este sábado de una brutal paliza por parte de una patota que lo abordó cuando llegaba a su casa en la zona de 58 y 16. Según denunció la víctima, actuaron entre ocho y diez individuos.

En diálogo con ELDIA.COM, Valentino A. contó que "eran cerca de las 5 de la mañana cuando estaba llegando a mi casa y volviendo de lo de un amigo que vive a dos cuadras de aquí. Volvía caminando pero afuera de mi casa había dejado el auto estacionado varias horas antes, por lo que lo abrí para buscar las llaves de la casa. Paró una camioneta tipo utilitario es la esquina y empezaron a bajar. Había por lo menos ocho personas, incluso algunos en el interior se quedaron".

Aún con el dolor de los golpes y las secuelas de las heridas en el rostro, el joven recuerda casi todo lo sucedido. "Me empezaron primero a gritar y pedirme que les de mis cosas. Se me vinieron encima y me atacaron. Piñas y patadas me dieron hasta que caí al piso".

"En medio de eso se me caen las llaves del auto, un Peugeot 206 de color azul (ver foto) y las agarran. Al mismo tiempo mi mamá que estaba en casa se despertó por los gritos y salió a la vereda. De la desesperación tomó un palo de hockey y le pegó a la camioneta de la que habían bajado", relata.

Tras esos minutos de terror, Valentino recuerda que "no se como, pero todos se subieron al auto mío y se fueron a toda velocidad. La camioneta la dejaron abandonada, lo cual suponíamos que podría ser robada, cosa que la policía nos confirmó esta mañana".

La víctima realizó este sábado la denuncia en la Comisaría Quinta.